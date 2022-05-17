Erste Zusammenarbeit zwischen der Cairo Amman Bank Palestine und der EIB stärkt wirtschaftliche Resilienz und schafft Arbeitsplätze

Investitionsschub für palästinensische Unternehmen, die am stärksten von der Pandemie betroffen sind

Einheimische Firmen erhalten Zugang zu Krediten in 22 Filialen der Cairo Amman Bank in den Palästinensische Gebieten

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 22 Millionen US-Dollar an die Cairo Amman Bank Palestine. Damit ermöglicht sie neue Investitionen von Hunderten palästinensischen Unternehmen, die von der Coronapandemie betroffen sind.

Das neue Durchleitungsdarlehen wurde heute im Vorfeld der feierlichen Eröffnung des neuen Büros der Europäischen Investitionsbank für das Westjordanland und den Gazastreifen in Anwesenheit von Werner Hoyer, dem Präsidenten der Europäischen Investitionsbank, Gelsomina Vigliotti, der Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank, und Sven Kühn von Burgsdorff, dem Vertreter der Europäischen Union, offiziell in Ramallah bekannt gegeben.

Joseph Nesnas, stellvertretender Generalmanager und regionaler Manager der Cairo Amman Bank: „Die CAB Palestine hat ihre Zusammenarbeit mit der EIB in den späten Neunzigerjahren mit einem Darlehens- und einem Risikokapitalvertrag begonnen, und heute setzen wir sie fort. Indem wir KMU und Entrepreneure fördern – wichtige Säulen der palästinensischen Wirtschaft –, stärken wir die Resilienz und tragen zu mehr Beschäftigung bei. Die Partnerschaft steht in Einklang mit der strategischen Vision der CAB, die palästinensische Wirtschaft im Allgemeinen und den Privatsektor im Besonderen zu unterstützen. Gleichzeitig bietet sie allen Teilen der Gesellschaft die benötigten Finanzlösungen und trägt zur finanziellen Teilhabe aller bei.“

Gelsomina Vigliotti, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank: „Als Teil von Team Europe will die Europäische Investitionsbank die Krisenfestigkeit der palästinensischen Wirtschaft stärken und sicherstellen, dass palästinensische Unternehmen Zugang zu Finanzmitteln haben, um Arbeitsplätze zu schaffen und neue wirtschaftliche Chancen zu eröffnen. Unser Durchleitungsdarlehen von 22 Millionen US-Dollar an die Cairo Amman Bank Palestine wird Investitionen von Hunderten lokaler Firmen ermöglichen. Die EIB freut sich, die Zusammenarbeit mit führenden Finanzierungspartnern vor Ort auszuweiten. Deren Sachkenntnis und Einblicke sind unerlässlich, um die Wirkung neuer Investitionen des Privatsektors zu maximieren.“

Das Darlehen resultiert aus der strategischen Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Investitionsbank, die den 27 EU-Mitgliedstaaten gehört und die weltweit größte supranationale Bank ist, und der Cairo Amman Bank Palestine, einem führenden regionalen Finanzinstitut.

Sven Kühn von Burgsdorff, Vertreter der Europäischen Union im Westjordanland/Gazastreifen: „Es ist wichtig, dass palästinensische Unternehmen und Geschäftsleute Zugang zu Kapital erhalten. So lassen sich Unsicherheiten und wirtschaftliche Probleme überwinden, die durch die Pandemie noch verschärft wurden. Diese jüngste Unterstützung der EIB für private Investitionen zeigt, wie wichtig es Team Europe ist, die Resilienz der Wirtschaft zu stärken und die Erholung nach der Pandemie zu beschleunigen.“

Palästinensische Unternehmen im Tourismussektor, im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor dürften von dem Durchleitungsdarlehen über 22 Millionen US-Dollar profitieren, das über Filialen der Cairo Amman Bank in den Palästinensische Gebieten weitergeleitet wird.

Die Finanzierung wurde mit der Europäischen Union koordiniert. Sie ist Teil der Covid-19-Antwort von Team Europe und ermöglicht einen nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen Wiederaufbau in der Region.

Die neue EIB-Partnerschaft mit der Cairo Amman Bank Palestine ist Teil der regionalen Initiative zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz, die private Investitionen durch eine engere Zusammenarbeit mit führenden lokalen Finanzierungspartnern unterstützt.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europe eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

