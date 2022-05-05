Europatag 9. Mai: Start der „360° Quest for Climate Solutions“ über wirkungsvolle EIB-Projekte für mehr Klimaresilienz in Spanien und quer durch Europa

Klimaschutz ganz oben auf der EIB-Agenda, er steht für fast die Hälfte aller EIB-Finanzierungen in Spanien

Immersives Video-Erlebnis stellt zwei Klima-Forschungsprojekte in Spanien vor

Der Kampf gegen den Klimawandel ist nach wie vor eine der größten globalen Herausforderungen. Zum sechsten Mal in Folge hat die Europäische Investitionsbank (EIB) mehr Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit vergeben als im Vorjahr, so auch in Spanien, wo 43 Prozent (3,897 Milliarden Euro) aller Finanzierungen 2021 in grüne Projekte flossen.

Zum Europatag nimmt die EIB als Klimabank der Europäischen Union die Menschen in Europa in 360-Grad-Videos auf eine virtuelle Reise zu ihren Klimaprojekten mit. Im Spanien-Video ist zu sehen, wie das Internet der Dinge (IoT) vor dem Hintergrund des Klimawandels in abgelegenen Gegenden Kataloniens die Sicherheit revolutioniert.

EIB 360° Quest for Climate Solutions ist eine freie, interaktive Plattform auf der Website der EIB. Besucherinnen und Besucher lernen dort auf einer virtuellen Reise zukunftsweisende Projekte kennen, die im Kampf gegen den Klimawandel wirklich etwas bewirken. Die kurzen Videos, gedreht mit hochmodernen 360-Grad-Kameras in einigen der atemberaubendsten Landschaften Europas, werden vom Team der EIB präsentiert, das Wissenschaftlerinnen, Ingenieure und Fachleute vor Ort interviewt. Bisher hat das Team in Griechenland, Portugal und Spanien haltgemacht.

In „Sensors for Safety“ reist die 360-Grad-Video-Crew der EIB in die zerklüfteten Berge der spanischen Pyrenäen. Dort machen Fern-Sensoren eine abgelegene Bahnstrecke sicherer, auf der Anfang des Jahres ein Zug wegen eines Felssturzes entgleiste. Die EIB hat das Potenzial dieser neuen Technologie, die bei Worldsensing in Barcelona entwickelt wird, erkannt und fördert sie. Die Sensorenüberwachung soll Infrastruktur vor klimawandelbedingten Wetterextremen schützen.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Die EIB unterstützt nachdrücklich die ehrgeizigen Klimaziele Spaniens, die in Einklang mit den nationalen Strategien für das Pariser Abkommen stehen. Unsere Themen Klimaschutz, Klimaanpassung und nachhaltige Erholung sind mit der Coronakrise und dem Krieg in der Ukraine noch akuter geworden. Die neue Reihe ‚360° Quest for Climate Solutions‘ nimmt uns auf eine virtuelle Reise mit. Wir besuchen zukunftweisende Projekte wie das von Worldsensing, die dem Klimawandel den Kampf ansagen. In den innovativen Videos bringen wir den Menschen in der EU die Klimaprojekte der EIB näher.“

Ignasi Vilajosana, Chief Executive Officer von Worldsensing: „Die Unterstützung der EIB war für uns ganz entscheidend. Damit konnten wir unser Geschäft ausbauen und dazu beitragen, dass Infrastruktur in Spanien und anderen europäischen Ländern besser gegen den Klimawandel gewappnet ist. Dass wir im 360-Grad-Video der EIB zu sehen sind, in dem eines unserer wegweisenden Bahnprojekte in Spanien vorgestellt wird, macht uns stolz.“

Hintergrundinformationen

EIB 360°

EIB 360° Quest for Climate Solutions ist eine freie, interaktive Plattform auf der Website der EIB. Besucherinnen und Besucher lernen dort auf einer virtuellen Reise zukunftsweisende Projekte kennen, die im Kampf gegen den Klimawandel wirklich etwas bewirken. In kurzen Videos interviewen Reporterinnen und Reporter der EIB vor atemberaubenden Kulissen Top-Wissenschaftlerinnen, Ingenieure, Expertinnen und ökobewusste Entrepreneure. Bisher hat das Team mit seinen hochmodernen 360-Grad-Kameras bereits in Griechenland, Spanien und Portugal haltgemacht, um eine neue Perspektive auf innovative Lösungen in der Klimakrise und Spitzenforschung zum Klimawandel zu gewähren. Auf den Wegen der Reporterinnen und Reportern durch wunderschöne, abgeschiedene Landschaften können sich die Betrachterinnen und Betrachter dank der 360-Grad-Kamera in alle Himmelsrichtungen umsehen. Die englischen Videos sind in der Sprache des jeweiligen Orts untertitelt. Über eine interaktive Europakarte können sich Reisende mit einem Klick auf unsere 360-Grad-Tour begeben.

Worldsensing

Worldsensing ist ein globaler Pionier im Bereich Internet der Dinge. Das Unternehmen, 2008 gegründet, ist auf industrielle Überwachung spezialisiert. Es arbeitet mit über 270 Ingenieurpartnern in mehr als 60 Ländern zusammen und überwacht sicherheitsorientiert kritische Infrastrukturen etwa in Bergbau, Bauwirtschaft oder Schienenverkehr. Worldsensing ist Mitglied der Initiative EIT RawMaterials, die vom Europäischen Innovations- und Technologieinstitut (EIT) – einer Einrichtung der Europäischen Union – ins Leben gerufen wurde, und vor Kurzem auch der Europäischen Rohstoffallianz beigetreten. Das Unternehmen mit mehr als 80 Beschäftigten hat Büros in Barcelona, London, Los Angeles und Singapur. Zu den Investoren zählen Cisco Systems, Mitsui & Co, McRock Capital, ETF Partners und andere.