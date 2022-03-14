Erster Besuch von EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix in der Region seit Einrichtung der EIB Global

Vizepräsident Mourinho Félix umreißt Unterstützung für die Region und erörtert neue Finanzierungsmöglichkeiten

Treffen mit Führungsspitzen und neue Finanzierung im Erneuerbare-Energien-Sektor belegen stärkeres Engagement der EIB in der Region

Ricardo Mourinho Félix, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) mit Aufsicht über die Finanzierungen in Lateinamerika, besucht erstmals Brasilien. Gemeinsam mit dem EU-Botschafter in Brasilien Ignacio Ybáñez Rubio führt er eine hochrangige Delegation an.

Im Rahmen ihres einwöchigen Besuchs mit Aufenthalten in Brasilia, Sao Paulo und Rio de Janeiro bekräftigt die EIB-Delegation, dass die Bank der EU sich weiterhin für eine nachhaltige Entwicklung in Lateinamerika einsetzen wird. Mourinho Félix wird in Rio de Janeiro die Finanzierung eines Erneuerbare-Energien-Projekts bekannt geben und bei Treffen mit wichtigen Stakeholdern die enge Arbeitsbeziehung zwischen der EIB und Brasilien weiter festigen.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix im Vorfeld des Besuchs: „Brasilien ist der größte Empfänger von EIB-Mitteln in Lateinamerika, und wir sind entschlossen, auch weiterhin wichtige Projekte in diesem Land und in der gesamten Region zu fördern. Die EIB hat Brasilien seit 1997 insgesamt 4,7 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, und ich gehe davon aus, dass ich bei meinem dieswöchigen Besuch weitere Finanzierungen ankündigen werde. Als Bank der Europäischen Union und Mitglied von Team Europe haben wir die EIB Global eingerichtet, einen neuen Geschäftsbereich für internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Über diese soliden Partnerschaften können wir die Region in den kommenden Jahren noch intensiver unterstützen.“

Ignacio Ybáñez Rubio, EU-Botschafter in Brasilien: „Brasilien ist ein strategischer Partner der EU. Die Bedeutung unserer Beziehungen wurde im November letzten Jahres beim Besuch des Hohen Vertreters/Vizepräsidenten der EU Josep Borrell in Brasilien bestätigt, in dessen Rahmen auch eine neue Absichtserklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet wurde. Mit seinem Besuch bekräftigt EIB-Vizepräsident Mourinho Félix den gemeinsamen Willen zur Zusammenarbeit für eine nachhaltige Erholung Brasiliens nach der Coronakrise. Die EU hat die Tätigkeit der EIB in Brasilien unter anderem durch das EU-Garantieprogramm mit der EIB und die Investitionsfazilität für Lateinamerika (LAIF) unterstützt. Dieser Besuch trägt maßgeblich dazu bei, unsere gemeinsame Zusammenarbeit durch neue Instrumente (Garantien) zu intensivieren, die die EU zur Förderung nachhaltiger Investitionsprojekte in Lateinamerika und der Karibik zur Verfügung stellt.“

Während ihres fünftägigen Besuchs in Brasilien dürfte die EIB-Delegation weitere Unterstützung für Investitionen in erneuerbare Energien ankündigen. EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix wird das ABDE-Entwicklungsforum in Brasilia eröffnen, an dem auch der Leiter des EIB-Regionalbüros für Lateinamerika Alexandre Staff Varela sowie Vertreterinnen und Vertreter der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), der Weltbank (WB), der AFD und der Desenvolve SP teilnehmen. Nach dem diesjährigen Start der EIB Global bietet der Besuch der EIB-Delegation die Möglichkeit, engere Arbeitsbeziehungen mit den brasilianischen Behörden sowie Ministerien, Banken und Regionen aufzubauen.

EIB Global – ein neuer Partner von Team Europe

2021 vergab die EIB-Gruppe 8,1 Milliarden Euro für Projekte in mehr als 160 Ländern außerhalb der Europäischen Union, darunter Brasilien. Die Gesamtinvestitionen außerhalb der EU stiegen damit auf über 1,5 Billionen Euro.

Im Januar 2022 gab die EIB die Einrichtung der EIB Global bekannt, ihres neuen Geschäftsbereichs für internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Die EIB Global bündelt alle Ressourcen und Kompetenzen, die die EIB außerhalb der Europäischen Union aufgebaut hat. Über diesen Geschäftsbereich mit einer klaren Managementstruktur kann die Bank noch besser und gezielter zu den Projekten und Initiativen von Team Europe beitragen.

Das erste Regionalzentrum der EIB Global wurde in der kenianischen Hauptstadt Nairobi eröffnet. Da die EIB ihre Präsenz in Entwicklungsländern ausbaut, sind weitere Büros geplant, etwa in Jakarta (Indonesien) und Suva (Fidschi). Die EIB hat den neuen Leiter des Regionalbüros für Lateinamerika bekannt gegeben: Alexandre Staff Varela ist damit der Hauptansprechpartner der Bank in der Region. Das Regionalbüro befindet sich in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá.

Die EIB in Brasilien

Die Bank der EU ist in Brasilien stark präsent und hat landesweit wichtige öffentliche Investitionsprojekte finanziert. Brasilien ist der größte Empfänger von EIB-Finanzierungen in Lateinamerika. Die EIB hat in dem Land seit 1997 insgesamt 4,7 Milliarden Euro bereitgestellt.

In den letzten Jahren hat die EIB in Brasilien strategische Investitionen in den Bereichen Energie, Wasser, Telekommunikation und Stadtentwicklung finanziert, darunter das Projekt Copasa Water and Sanitation in Minas Gerais, und Durchleitungsdarlehen an brasilianische Banken wie BDMG, BNB und BRDE vergeben.

Die EIB ist seit 1993 in Lateinamerika tätig und hat seither 11,4 Milliarden Euro für 150 Projekte in 15 Ländern der Region bereitgestellt.

