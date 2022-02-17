© AEF

Die EIB Global, der neue Geschäftsbereich Entwicklung der Europäischen Investitionsbank (EIB), und die Stiftung Afrika–Europa (AEF) haben eine neue Partnerschaftsvereinbarung bekannt gegeben. Das Ziel: transformatives Handeln in Anbetracht der anhaltenden Klimakrise und der wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19.

Die Bekanntgabe erfolgt am Vorabend des 6. EU-Afrika-Gipfels, auf dem die AEF und die EIB gemeinsam mit Mitgliedsländern die Chancen einer Partnerschaft zu Themen wie „Klimawandel und Energiewende, Digitalisierung und Verkehr“ ausloten wollen.

Im Fokus der Partnerschaftsvereinbarung AEF–EIB Global:

Neue Denk- und Handlungsansätze im Hinblick auf die COP 27, die dieses Jahr in Afrika stattfinden wird, mit strategischem Fokus auf einer afrikanisch-europäischen Partnerschaft zur Klimaanpassung und einem leichteren Zugang zu Klimafinanzierungen, um die wirksamsten Methoden in den Mitgliedsländern zu replizieren und zu verbreiten

Einrichtung eines „Finanz-Workstreams" für die Stiftung Afrika–Europa, um die Ergebnisse der Multi-Stakeholder-Strategiegruppen der AEF zu nutzen und greifbare Initiativen in Bereichen von nachhaltiger Energie über Agrarlebensmittel bis hin zu Gesundheitsinfrastruktur zu ermitteln, für die Crowd-Investing betrieben werden kann

Zusammenarbeit beim jährlichen „Finance in Common"-Gipfel, beginnend mit dem Gipfel 2022, der von der Afrikanischen Entwicklungsbank und der EIB unter Beteiligung der gesamten Community der Entwicklungsbanken (über 500 öffentliche Entwicklungsbanken und andere wichtige Stakeholder) ausgerichtet wird

Stärkung der zentralen Rolle der Jugend in der Partnerschaft zwischen Afrika und Europa und bessere Sichtbarkeit der von der Jugend getragenen Innovationen in Bereichen wie Klima und Energiewende, Gesundheit und Digitalisierung

Synergieeffekte bei der Programmplanung und mehr Impact durch die Beteiligung der EIB an der Hochrangigen Gruppe der Stiftung, in der führende afrikanische und europäische Persönlichkeiten sowie die Ko-Vorsitzenden der AEF-Strategiegruppen und die Leiterinnen und Leiter von international und in Afrika tätigen Stiftungen vertreten sind

Das mehrjährige Partnerschaftsabkommen, zunächst für den Zeitraum 2022–2024 angelegt, soll auch das Follow-up zum EU-Afrika-Gipfel erleichtern, der diese Woche in Brüssel stattfindet.

Mo Ibrahim, Mitbegründer der Afrika-Europa-Stiftung und Vorsitzender der Mo-Ibrahim-Stiftung: „Es kristallisiert sich immer mehr heraus: Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der Partnerschaft zwischen unseren Nachbarkontinenten. Jetzt müssen alle Beteiligten – Zivilgesellschaft, Privatsektor, Städte, Medien und die Jugend – den Raum bekommen, um die Ärmel hochzukrempeln und zu handeln. Wir können nicht auf ein weiteres Gipfeltreffen warten, bevor wir etwas tun. Die neue Partnerschaft wird uns helfen voranzukommen.“

Der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), Werner Hoyer: „Die Coronapandemie hat uns gezeigt, wie eng wir alle verflochten sind und was es bringt, wenn wir gemeinsam an innovativen Lösungen arbeiten, um unsere Volkswirtschaften wieder anzukurbeln und den großen Herausforderungen wie dem Klimawandel oder Gesundheitskrisen zu begegnen. Die neue Zusammenarbeit im Rahmen der Stiftung Afrika–Europa steht ganz im Geist der neuen EIB Global, des Geschäftsbereichs der EIB-Gruppe für Entwicklung. Wir werden damit unterschiedliche Stakeholder mit frischem Denken in neuen Partnerschaften zusammenbringen und zeigen: Je besser wir uns abstimmen, desto mehr Veränderungen können wir erreichen, die sich positiv auf unsere Erde und die Menschen auswirken.“

Sowohl die Stiftung Afrika–Europa als auch die EIB Global wurden als strategische Partner des sechsten EU-Afrika-Gipfels eingeladen. Der Schwerpunkt liegt auf Möglichkeiten einer Partnerschaft in wichtigen Bereichen der Zusammenarbeit – von Klima, Energie und Agrarwirtschaft bis hin zu Gesundheit und digitaler Transformation.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie wird neben anderen Finanzinstituten und der Zivilgesellschaft eng und zielorientiert mit Team Europe zusammenarbeiten. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

