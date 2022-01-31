Das bhutanische Parlament unterzeichnete am 31. März 2021 eine Länderrahmenvereinbarung zwischen der Bank der EU und Bhutan – damit kann die EIB Projekte im Land finanzieren und technische Hilfe leisten

EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen und Bhutans Staatssekretärin im Außenministerium Pema Choden unterzeichneten Erklärung zur Ratifizierung der Vereinbarung

Bank wird sich auf Klimaschutz, grüne Energie, Energieeffizienz und langfristige Nachhaltigkeit der bhutanischen Wirtschaft konzentrieren

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der EU, und das Königreich Bhutan haben heute offiziell die Ratifizierung der Länderrahmenvereinbarung bestätigt, auf deren Grundlage die EIB ihre Tätigkeit in dem Land aufnehmen kann. Durch die EIB-Finanzierungen in Bhutan wird die Wirtschaftshilfe der EU für das Königreich, vor allem in den Bereichen Klimaschutz, Klimaresilienz und Energieeffizienz, deutlich ausgeweitet.

Die Staatssekretärin im bhutanischen Außenministerium Pema Choden unterzeichnete die Erklärung mit EIB-Vizepräsident Kettel Thomsen am Sitz der Bank in Luxemburg.

Die EIB wird langfristige Finanzierungen und Beratung – zum Teil gekoppelt mit EU-Zuschüssen – für Projekte bereitstellen, die dem globalen Klimaschutz dienen, die Klimaresilienz und die Energieeffizienz verbessern sowie zur langfristigen Nachhaltigkeit, Krisenfestigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der bhutanischen Wirtschaft beitragen. Länderrahmenvereinbarungen sind die Voraussetzung dafür, dass die EIB in Ländern außerhalb der Europäischen Union tätig werden kann.

Christian Kettel Thomsen, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Bhutan: „Mit der heutigen Unterzeichnung schlagen wir ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen der EU und Bhutan auf, und wir öffnen der EIB als Bank der EU das Tor für Investitionen in Klimaschutz, grüne Energie und eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Die Bank kann künftig die Ziele der EU und der bhutanischen Regierung mit neuen Investitionen unterstützen, mit wertvoller technischer Hilfe bei der Projektvorbereitung und mit unserer einzigartigen Kombination aus eigenen Finanzierungen und EU-Zuschüssen. Mit der EIB Global – unserem neuen Geschäftsbereich Entwicklung – hoffen wir, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Wachstum Bhutans zu leisten.“

Pema Choden, Staatssekretärin im bhutanischen Außenministerium: „Die Unterzeichnung und Ratifizierung der Länderrahmenvereinbarung zwischen der Regierung des Königreichs Bhutan, das demnächst seinen Status als eines der am wenigsten entwickelten Länder hinter sich lassen wird, und der Europäischen Investitionsbank kommt zum richtigen Zeitpunkt. Bhutan und die EU pflegen eine enge Beziehung und erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir freuen uns daher, dass mit der EIB ein weiterer Weg offensteht, auf dem wir gemeinsam voranschreiten können.“

Ugo Astuto, EU-Botschafter in Indien und Bhutan: „Die EU ist seit Langem Freund und langfristiger Partner Bhutans. Wir unterstützen das Land in einer Reihe vorrangiger Bereiche wie im Kampf gegen den Klimawandel, beim Umweltschutz und bei einer nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Die Aktivitäten der EIB werden unserer Arbeit durch zusätzliche finanzielle und technische Ressourcen neue Impulse geben.“

EIB Global unterstützt EU-Ziele in Partnerländern außerhalb der EU

Außerhalb der Europäischen Union trägt die EIB zur wirtschaftlichen Entwicklung der Länder bei, die Assoziierungs- oder Kooperationsabkommen mit der Europäischen Kommission unterzeichnet haben. Die Rahmenvereinbarungen der EIB regeln die Finanzierungsaktivitäten, die die Bank in dem jeweiligen Land durchführen darf.

In Asien hat die EIB bislang Rahmenvereinbarungen mit Bangladesch, China, Indien, Indonesien, Jemen, Kambodscha, Laos, den Malediven, der Mongolei, Nepal, Pakistan, den Philippinen, Sri Lanka, Thailand und Vietnam unterzeichnet.

Im Januar 2021 hob die EIB die EIB Global, den Geschäftsbereich Entwicklung der Bank, aus der Taufe, um die Wirkung ihrer Arbeit außerhalb der Europäischen Union zu erhöhen. Mit der EIB Global wird die EIB ihre Aktivitäten außerhalb der EU neu organisieren und ihre Präsenz vor Ort ausbauen. In enger Zusammenarbeit mit ihren Partnern wird sie dazu gezieltere Strategien und Leistungen entwickeln.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global

Die 2021 ins Leben gerufene EIB Global bündelt alle Ressourcen der Europäischen Investitionsbank für Finanzierungen außerhalb der Europäischen Union in enger und zielorientierter Partnerschaft mit Team Europe.

Sie arbeitet effizient mit unseren Partnern und den Empfängern, mit Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Das Ziel: die Wirkung unserer Finanzierungen verstärken.

Die EIB Global bringt die Bank den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort näher. Hier finden Sie die Liste unserer Büros weltweit.

Die EIB in Asien

Seit 25 Jahren unterstützt die EIB die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Asien und im pazifischen Ozean durch vielfältige Projekte: von neuen, zeitsparenden U-Bahn-Linien in Bangalore und Ho-Chi-Minh-Stadt bis hin zu preisgünstiger und sauberer Energie im Westen Nepals und Trinkwasser für die Menschen in Phnom Penh.

In Asien legt die EIB den Schwerpunkt auf Klimaschutz in allen Sektoren. Über unsere Finanzierungen mobilisieren wir weitere Mittel, die zur Umsetzung der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung bis 2030 erforderlich sind. Bei unseren Projekten achten wir auch auf den Aspekt der Geschlechtergleichstellung. Frauen, Männer, Mädchen und Jungen sollen gleichermaßen und gerecht profitieren.