EIB-Vizepräsident Peeters bestätigt Unterstützung für Investitionen in Klimaschutz und erneuerbare Energien in Bhutan und gratuliert dem Land, das nun nicht mehr zu den am wenigsten entwickelten Ländern gehört

Gespräche über erste EIB-Finanzierungen für Solar- und Wasserkraftanlagen in Bhutan

Engere Zusammenarbeit der EIB mit der Regierung des Königreichs Bhutan und internationalen Partnern bei der Finanzierung künftiger Klimaprojekte

Der Ministerpräsident von Bhutan, Lotay Tshering, war heute erstmals zu Besuch am Sitz der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Luxemburg. In den Gesprächen im Rahmen seines Arbeitsbesuchs bei der weltweit größten multilateralen Bank und dem global führenden Geldgeber für erneuerbare Energien ging es darum, wie die EIB neue Solar- und Wasserkraftprojekte in Bhutan finanziell und technisch unterstützen könnte. Angedacht sind auch Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien, die Senkung des Energieverbrauchs und die Verringerung der CO 2 -Emissionen. In Betracht kommen zudem Projekte für einen nachhaltigen Stadtverkehr und zur Anpassung der Infrastruktur an den Klimawandel.

Ministerpräsident Tshering: „Bhutan ist sehr anfällig für die Folgen des Klimawandels und will die Energieversorgung ausweiten, ohne dabei mehr CO 2 auszustoßen. Durch die konstruktiven Gespräche, die heute mit den Fachleuten der EIB stattgefunden haben, können wir in den kommenden Jahren in Bhutan Erneuerbare-Energien-Projekte auf den Weg bringen.“

EIB-Vizepräsident Peeters: „Die EIB arbeitet mit Partnern in Asien und anderen Regionen zusammen, um den Ausbau grüner Energien zu beschleunigen, den CO 2 -Ausstoß zu senken und die Klimaanpassung voranzutreiben. Die EIB begrüßt Ministerpräsident Tshering zu seinem historischen Besuch am Sitz der EIB und gratuliert Bhutan, das nun die entsprechenden UN-Kriterien erfüllt und damit nicht mehr zu den am wenigsten entwickelten Ländern gehört. Mit den heutigen Gesprächen intensivieren wir unsere gute Zusammenarbeit mit Bhutan und werden in den kommenden Jahren transformative nachhaltige Investitionen in Bhutan unterstützen.“

Der für Finanzierungen in Südasien zuständige EIB-Vizepräsident Kris Peeters begrüßte Ministerpräsident Lotay Tshering, die Staatssekretärin im bhutanischen Außenministerium Pema Choden und ein Team der Botschaft des Königreichs Bhutan in Brüssel. Er bestätigte, dass die EIB langfristige Finanzierungen zu wettbewerbsfähigen Konditionen für Klima- und Infrastrukturprojekte in Bhutan bereitstellen kann.

Der Besuch folgt auf die Unterzeichnung und Ratifizierung des Rahmenabkommens zwischen der EIB und der Regierung des Königreichs Bhutan im Januar 2022 sowie auf das Treffen von Ministerpräsident Tshering mit EIB-Fachleuten auf der UN-Konferenz über die am wenigsten entwickelten Länder Anfang März 2023 in Doha.

Ministerpräsident Tshering ist derzeit zu Besuch in Europa und führte in den vergangenen Tagen bereits Gespräche mit Bundeskanzler Scholz und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs über Investitionen in erneuerbare Energien.

Die EIB hat in den letzten fünf Jahren weltweit mehr als 45 Milliarden Euro für wirkungsstarke Energieprojekte bereitgestellt und seit 2018 über 5,2 Milliarden Euro für Klimaprojekte in Asien vergeben.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirkungsvollere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.