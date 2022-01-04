© BBVA

Durch Garantie der EIB-Gruppe (EIB und EIF) von 120 Millionen Euro kann spanische BBVA 960 Millionen Euro in Realwirtschaft pumpen

Operation sichert Betriebskapital, deckt Liquiditätsbedarf und erleichtert förderfähigen Unternehmen Zugang zu günstigen Krediten

Garantie deckt Erstverlusttranche bei synthetischer Verbriefung unter dem Europäischen Garantiefonds

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB und EIF) und die BBVA arbeiten erneut zusammen, um für coronageschädigte spanische KMU mehr Betriebskapital bereitzustellen, ihren Liquiditätsbedarf zu decken und Investitionshindernisse zu beseitigen. Mit diesem Ziel stellen die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Investitionsfonds (EIF) die Garantie für eine nachrangige Tranche im Umfang von 120 Millionen Euro bei der synthetischen Verbriefung eines Portfolios von Krediten der BBVA an KMU und Midcap-Unternehmen. Damit kann das baskische Institut über 960 Millionen Euro für Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen vergeben.

Die Garantie der EIB-Gruppe setzt zusätzliches Kapital in Höhe eines Vielfachen des Garantiebetrags frei, das die BBVA für neue Kredite an KMU verwenden kann. Die Hebelwirkung ist somit beträchtlich. Dies verschafft der BBVA mehr Spielraum bei der Kreditvergabe, weil sie in einem kritischen Moment für die spanische Wirtschaft zusätzlich 960 Millionen Euro ausreichen kann.

Die Operation deckt die Erstverlusttranche einer synthetischen Verbriefung ab, die unter dem Europäischen Garantiefonds (EGF) durchgeführt wird. Der EGF wurde vom Europäischen Rat im Rahmen des Maßnahmenpakets der Europäischen Union in Höhe von 540 Milliarden Euro gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie genehmigt.

Die EIB und die BBVA arbeiten bereits seit mehr als 30 Jahren zusammen. In dieser Zeit haben die beiden Einrichtungen mehr als 140 Finanzierungsverträge in 17 Ländern unterzeichnet und damit 4,5 Milliarden Euro für KMU und Midcap-Unternehmen bereitgestellt.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Die BBVA ist seit 30 Jahren ein äußerst wichtiger Partner der EIB-Gruppe. Gemeinsam setzen wir neue Initiativen am spanischen Markt um, um die Ziele der Europäischen Union zu verwirklichen und die Finanzierungserfordernisse kleiner und mittlerer Betriebe zu erfüllen, dem Rückgrat der spanischen Wirtschaft.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF: „Es freut uns, mit der BBVA eine der ersten Verbriefungen unter dem Europäischen Garantiefonds durchzuführen. Dies zeigt, dass die BBVA und die EIB-Gruppe alles daransetzen, um den kleinen und mittleren Unternehmen in Spanien zu helfen, vor allem in schwierigen Zeiten wie den jetzigen.

Onur Genç, CEO der BBVA: „Kleine und mittlere Betriebe spielen eine entscheidende Rolle in der spanischen Wirtschaft. Dank der neuen Vereinbarung mit der EIB können wir sie dabei unterstützen, ihre Projekte in Angriff zu nehmen – insbesondere auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit und der Digitalisierung – und so zu ihrer Erholung beitragen.“

Hintergrundinformationen

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde von der EIB-Gruppe eingerichtet. Spanien und andere EU-Mitgliedstaaten haben sich an dieser Maßnahme zum Schutz von Unternehmen beteiligt, die unter den Coronafolgen leiden. Der EGF sieht Garantien von fast 25 Milliarden Euro vor. Dadurch können die EIB und der EIF Unternehmen – hauptsächlich KMU und Midcap-Unternehmen – rasch mit Darlehen, Garantien und Verbriefungen von Vermögenswerten sowie mit anderen Finanzierungsinstrumenten unterstützen. Der EGF ist Teil des Aufbauplans der Europäischen Union, mit dem insgesamt 540 Milliarden Euro für diejenigen Bereiche der europäischen Wirtschaft bereitgestellt werden sollen, die am stärksten von der Krise betroffen sind.

Die BBVA wurde 1857 gegründet. Für die weltweit tätige Finanzgruppe steht der Kunde im Mittelpunkt. Sie hat eine starke Marktstellung in Spanien, ist das größte Finanzinstitut in Mexiko und verfügt in Südamerika über führende Franchise-Filialen. Außerdem ist sie der Hauptaktionär der türkischen Garanti BBVA und betreibt in den Vereinigten Staaten ein umfangreiches Investment-, Transaktions- und Kapitalmarktgeschäft. Ihr Ziel besteht darin, das Zeitalter der Chancen für jeden zugänglich zu machen und dabei die wahren Erfordernisse ihrer Kunden zu erfüllen: Sie stellt die besten Lösungen bereit, damit ihre Kunden optimale Finanzentscheidungen treffen können – einfach und komfortabel. Die BBVA stützt sich auf solide Werte: Ihre Kunden stehen an erster Stelle, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken groß und sind ein Team. Als verantwortungsvolle Bank will die BBVA einen Beitrag zu einer inklusiven und nachhaltigen Gesellschaft leisten.