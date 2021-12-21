© Shutterstock

Magyar Fejlesztési Bank (MFB) kann mit Mitteln der Europäischen Plattform für Investitionsberatung (EIAH) Vorbereitung von Investitionen in Schlüsselsektoren wie Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), Umwelt und Ressourceneffizienz fördern

Unterstützung für öffentliche und private Projektträger auch über eine Online-Beratungsplattform, um nachhaltige Projekte zu entwickeln und umzusetzen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) – die Bank der EU – und die Magyar Fejlesztési Bank (MFB) unterstützen gemeinsam das zuständige Team der MFB bei der Beratung ungarischer Projektträger. Dank dieser Vereinbarung trägt die nationale ungarische Entwicklungsbank zur Investitionstätigkeit von Unternehmen (kleine und mittlere Unternehmen, d. h. KMU, und Midcap-Unternehmen), Kommunen und staatlichen Betrieben bei. Der EIB-Zuschuss für die MFB wird über die Europäische Plattform für Investitionsberatung, eine Komponente der Investitionsoffensive für Europa, bereitgestellt.

Das Beratungsteam der MFB (Üzleti Tanácsadás Csoport) wurde mithilfe eines vorhergehenden EIAH-Zuschusses eingerichtet. Es soll technische Hilfe und Beratung für die Vorbereitung, Durchführung, Finanzierung und Überwachung von Investitionsprojekten in Schlüsselsektoren der ungarischen Wirtschaft, Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), Umwelt, Ressourceneffizienz und andere, leisten. Weil die Wirtschaft des Landes mit den Folgen der Coronapandemie zu kämpfen hat, konzentriert sich das Beratungsteam der MFB auch auf die Erholung und grüne Investitionen wichtiger Wirtschaftsakteure wie KMU, Midcap-Unternehmen, Kommunen und staatliche Betriebe.

Die MFB wird dafür eine Online-Beratungsplattform einrichten und eine Karte der Finanzierungsprodukte entwerfen, damit Projektträger die ihnen auf nationaler und auf EU-Ebene offenstehenden Finanzierungsmöglichkeiten abrufen können. Das Beratungsteam der MFB soll auch maßgeschneiderte Beratungsdienste für den Aufbau einer Pipeline von Investitionsprojekten leisten. Die Beratungsdienste umfassen Workshops und Kompetenzaufbau, um die Best-Practice-Kenntnisse der Projektträger zu erweitern und Informationen über Schlüsselaspekte bei der Projektvorbereitung und ‑finanzierung weiterzugeben.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Die Beratung der MFB in Verbindung mit den EIAH-Mitteln hilft den ungarischen Unternehmen, sich von der Pandemie zu erholen und Finanzierungen in Anspruch zu nehmen. Davon wird die ungarische Wirtschaft profitieren. Wir freuen uns, der MFB diese Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie ungarische Projektträger ebenso bei ihrer Erholung wie bei der Ermittlung und Entwicklung grüner und nachhaltiger Investitionsprojekte unterstützen kann.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Mithilfe der Europäischen Plattform für Investitionsberatung und der EIB weitet die Magyar Fejlesztési Bank ihre Beratungsdienste aus und hilft Akteuren aus dem öffentlichen und dem privaten Sektor, darunter auch Kommunen und KMU, bei der Vorbereitung und Umsetzung nachhaltiger Projekte. Das ist eine gute Nachricht, denn dadurch kann sich Ungarn von der Coronapandemie erholen und Investitionen im digitalen und im grünen Sektor ankurbeln.“

Levente Sipos-Tompa, Vorsitzender und CEO der MFB: „Die MFB hat in letzter Zeit viel getan, um ungarischen Unternehmen, vor allem kleinsten, kleinen und mittleren Firmen, dabei zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit trotz der noch nie da gewesenen Umstände zu erhalten und zu steigern. Unsere Erfahrung zeigt, dass in vielen Fällen präzise Informationen und Kenntnisse, wie sich schwierige Situationen meistern lassen, genauso wichtig sind wie flexible und gut diversifizierte Mittelquellen. Wir sind eine nationale Entwicklungsbank. Deshalb ist die Weiterbildung in finanziellen Belangen ein wichtiges Anliegen für die MFB. Und gemeinsam mit unseren ausgezeichneten internationalen Partnern wie etwa der Beratungsplattform der EIB können wir dieses Ziel umsetzen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB in Ungarn

Die Finanzierungszusagen der EIB in Ungarn haben seit Aufnahme der Tätigkeit in dem Land inzwischen fast 21,6 Milliarden Euro erreicht. Allein zwischen 2008 und 2018 unterzeichnete die EIB Finanzierungen im Umfang von 13,2 Milliarden Euro. Damit deckt die EIB wichtige Sektoren der ungarischen Wirtschaft ab: Verkehr, Umwelt, Energieinfrastruktur, verarbeitende Industrie und Dienstleistungen.

Eine weitere Schlüsselkomponente ist die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in Ungarn. Dazu vergibt die EIB langfristige Darlehen an einheimische Finanzinstitute zur Weiterleitung an KMU vor Ort. Seit 2001 hat die Bank der EU 5 172 ungarische KMU unterstützt und damit 263 767 Arbeitsplätze gesichert.

Die Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH)

Die Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH) ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Investitionsbank-Gruppe und der Europäischen Kommission und Teil der Investitionsoffensive für Europa. Die Plattform ist eine zentrale Anlaufstelle für umfassende Beratungsleistungen und technische Hilfe. Sie unterstützt die Ermittlung, Vorbereitung und Entwicklung von Projekten in der Europäischen Union. Der Aufbau von Partnerschaften in ganz Europa ist seit ihrer Einrichtung im Jahr 2015 eine Priorität der Beratungsplattform. Ihr Partnernetzwerk umfasst heute mehr als 40 Institute verschiedener Länder und Regionen; bisher wurden knapp 30 offizielle Vereinbarungen mit nationalen Förderbanken und ‑instituten und anderen Partnern unterzeichnet. Die Beratungsplattform bot über eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen Finanzierungsmittel und technische Beratung an, mit denen die nationalen Förderbanken ihre lokalen Beratungskompetenzen aufbauen und Investitionen vor Ort fördern konnten.