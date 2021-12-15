© Ilmatar

Europäische Investitionsbank unterzeichnet Eigenkapital-Ko-Investition in Ilmatar Energy mit Omnes-Fonds Capenergie 4, um Bau und Entwicklung von Onshore-Windparks in Finnland zu fördern

Mit den 35 Millionen Euro der EIB erweitert führender finnischer Windkraftentwickler Ilmatar Energy seine 3-GW-Projektpipeline

EIB-Engagement hilft Ilmatar Energy, zu führendem unabhängigem Stromerzeuger in Nordeuropa zu werden

Die Europäische Investitionsbank (EIB) bekräftigt mit einer Ko-Investition gemeinsam mit dem von Omnes verwalteten Capenergie 4-Fonds ihr Engagement für erneuerbare Energien in Finnland. Mit den zugesagten 35 Millionen Euro unterstützt sie Ilmatar Energy zusammen mit anderen Investoren bei der Konsolidierung seiner Wachstumsstrategie – das Unternehmen will zu einem führenden unabhängigen Stromerzeuger werden. Die Investition der EIB war der entscheidende letzte Baustein einer 250-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde für Ilmatar Energy unter Federführung von Omnes und dessen Limited Partnern. Zu den anderen Ko-Investoren gehören Amundi, Après-demain, Arcano Partners, Cambridge Associates Discretionary Client Capital, Industriens Pension und RAISE Impact.

Die zugesagte Finanzierung ist eine der größten bisher getätigten Investitionen in die finnische Energiewende. Ilmatar Energy kann damit bis 2027 mindestens ein Gigawatt installierte Windkraftleistung realisieren. 500 Megawatt davon sind bereits an verschiedenen Standorten des Landes in Bau oder in Betrieb. So wird mit der 211-Megawatt-Anlage Piiparinmäki in den kommenden Monaten der größte Windparks Finnlands fertiggestellt. Ebenfalls gefördert wird ein 2-Gigawatt-Greenfield-Projekt, das in den nächsten Jahren baureif ist.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die Finanzierungen der EIB für Erneuerbare-Energien-Projekte in Finnland werden in Zukunft immer wichtiger. Wenn das Land seine Klimaziele erreichen will, muss massiv in den Sektor investiert werden. Die EIB ist dafür als wichtiger Partner gut aufgestellt, besitzt die nötige Erfahrung und hat die passenden Finanzierungen parat. Wir fördern diese Erneuerbare-Energien-Projekte gerne. Sie folgen dem europäischen Grünen Deal und dienen den Klimazielen der EIB.”

Juha Sarsama, CEO von Ilmatar Energy: „Wir bei Ilmatar Energy sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, dass sich die EIB für eine Investition mit uns entschieden hat. Wir werden mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie die grüne Wende den Verbraucherinnen und Verbrauchern und der Wirtschaft grüne Entscheidungen ermöglicht. Seit mehr als zehn Jahren ist Ilmatar Vorreiter auf dem finnischen Windmarkt und wird dies mit Technologien für die niedrigsten Stromerzeugungskosten auch bleiben.“

Serge Savasta, Managing Partner bei Omnes: „Diese Investition zeigt beispielhaft, wie die EIB die Zusammenarbeit mit privaten Investoren wirksam für das gemeinsame Ziel der europäischen Energiewende einsetzt. Die Mittel, die wir eingeworben haben, werden Ilmatar Energy zu einem der führenden unabhängigen Stromerzeuger in Nordeuropa machen. Darüber freuen wir uns. Wir danken allen unseren Limited Partnern für die Unterstützung, die sie Ilmatar Energy und Omnes bei diesem wegweisenden Projekt geleistet haben.”

Hintergrundinformationen

2020 stellte die EIB Darlehen von mehr als 676 Millionen Euro für Projekte in Finnland bereit. Die Bank nimmt Mittel an den Kapitalmärkten auf und vergibt sie für Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Rund 90 Prozent aller Darlehen werden innerhalb der Europäischen Union vergeben.

Ilmatar Energy ist ein finnisches Energieunternehmen, das ausschließlich erneuerbare Energien erzeugt und Windkraftanlagen in allen Produktionsphasen betreibt. Ilmatar verkauft erneuerbare Energien an Verbraucherinnen und Verbraucher und an Firmen. Das Unternehmen baut, besitzt und betreibt Windparks, die die finnische Erzeugungsleistung aus erneuerbaren Energien bis 2027 um ein Gigawatt erhöhen. Ilmatar Energy hat seinen Sitz in Helsinki.

Omnes ist ein führender Private-Equity- und Infrastrukturinvestor. Die Gesellschaft verwaltet derzeit ein Vermögen von fünf Milliarden Euro und stellt Unternehmen in drei Schlüsselbereichen das nötige Kapital bereit, um ihr Wachstum zu finanzieren: Risikokapital, Wachstums- und Buyout-Kapital, Infrastruktur. Sie befindet sich vollständig im Eigentum der Beschäftigten. Omnes bekennt sich zu ESG-Zielen (Umwelt, Soziales und Governance) und hat die Stiftung „Fondation Omnes“ eingerichtet, um Initiativen für Kinder und Jugendliche zu fördern. Omnes hat die Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) der Vereinten Nationen unterzeichnet.