Quelle: Investitionsumfrage der EIB 2021 – Frage: Gehen Sie davon aus, dass die Coronakrise langfristige Auswirkungen auf folgende Faktoren haben wird?

Der Aufschwung übertrifft die Erwartungen, und die Marktbedingungen entspannen sich. Daher gehen europäische Unternehmen davon aus, dass sie wieder mehr investieren werden. Die Finanzhilfen während des Lockdowns waren entscheidend, um die Wirtschaft am Laufen zu halten: Mehr als die Hälfte (56 Prozent) der EU-Unternehmen haben während der Pandemie finanzielle Hilfe erhalten. Vier von fünf Unternehmen in der EU (82 Prozent) glauben trotz der schwierigeren Bedingungen, dass sie in den zurückliegenden drei Jahren im richtigen Umfang investiert haben – etwa so viele wie in den USA. Dies sind einige der wichtigsten, heute veröffentlichten Ergebnisse der aktuellen Investitionsumfrage der Europäischen Investitionsbank.

Die sechste Ausgabe der EIB-Investitionsumfrage liefert in ihrer Art einzigartige Einblicke in Investitionsentscheidungen und -finanzierungen von Unternehmen in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. Sie beleuchtet die Investitionstätigkeit in den Bereichen Klimaschutz sowie Digitalisierung und geht der Frage nach, wie sich die Coronapandemie und die staatlichen Maßnahmen ausgewirkt haben. Die EIB-Gruppe, die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten nutzen die Umfrage als ein Instrument, um Investitionsbedarfe zu ermitteln und Investitionshürden zu verstehen.

Zum vollständigen Bericht

Eine Zusammenfassung der Umfrageergebnisse finden Sie hier.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Die Pandemie erforderte schnelles und entschlossenes Handeln. Und dem haben die Regierungen und die Europäische Union entsprochen. Die EIB-Gruppe war eine der ersten EU-Institutionen, die auf den Coronavirus-Ausbruch reagierte. Unverzüglich stellten wir Finanzierungen für Unternehmen in Not in ganz Europa bereit. Unsere jüngste EU-weite Investitionsumfrage bestätigt es: Diese Unterstützung hat entscheidend dazu beigetragen, dass Unternehmen die Lockdowns überstanden haben. Sie half, die dringend benötigte Investitionskapazität sicherzustellen, um die grüne und digitale Transformation voranzutreiben.“

EIB-Chefvolkswirtin Debora Revoltella: „Die Unterstützung auf europäischer und nationaler Ebene zielte darauf ab, den Unternehmen den Zugang zu Krediten zu erleichtern und sie damit widerstandsfähiger zu machen und Arbeitsplätze zu sichern. Gezielte finanzielle Anreize sind nach wie vor sehr wichtig, um transformative Investitionen in den Klimaschutz und die Digitalisierung zu fördern und zu beschleunigen. Beim pandemiebedingten Digitalisierungsschub geht es beispielsweise weniger darum, fortschrittliche digitale Technologien einzuführen. Vielmehr sollen Unternehmen befähigt werden, ihre ‚Digitalisierungsreise‘ zu beginnen, indem sie Telearbeit ermöglichen oder den Online-Verkauf einführen. Dafür bedarf es politischer Unterstützung, insbesondere für mehr Digitalkompetenz und -ausbildung, um diese Dynamik weiter anzufachen und Europas Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.“

Öffentliche Unterstützung war entscheidend, um die Investitionskapazität der Unternehmen zu erhalten

Die Coronapandemie hat die Wirtschaft schwer getroffen. Auf die Frage nach den Auswirkungen der Krise auf ihren Absatz oder Umsatz berichtet etwa die Hälfte aller EU-Unternehmen (49 Prozent) über einen Rückgang ihrer Verkaufszahlen im Vergleich zu Anfang 2020, d. h. bevor Corona die Wirtschaft in Mitleidenschaft zog.

Aus der Umfrage geht hervor, dass 56 Prozent der Unternehmen in der EU finanzielle Unterstützung in Form von Kreditgarantien sowie bei der Zahlung oder Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen erhielten. 35 Prozent der kleineren Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor in Europa geben an, dass sie ohne die Hilfen in ihrer Existenz bedroht gewesen wären.

Die Daten zeigen auch, dass die öffentliche Unterstützung vor allem jenen Unternehmen zugutekam, die größere Einnahmeverluste verkraften mussten. Bei Firmen, die Finanzhilfen erhielten, war der Zusammenhang zwischen Einnahmeverlusten und gekürzten Investitionsplänen signifikant schwächer – Firmen, die Hilfen bekamen, hielten also eher an ihren Investitionsprogrammen fest.

In der EU geben lediglich 57 Prozent der Unternehmen an, dass sie wegen Corona mindestens eine kurzfristige Maßnahme ergriffen, etwa die Entwicklung neuer Produkte oder die Digitalisierung oder Verkürzung ihrer Lieferkette. In den Vereinigten Staaten liegt dieser Anteil bei 74 Prozent.

Führungsrolle der EU beim Klimaschutz zahlt sich aus

43 Prozent der EU-Unternehmen haben bereits Klimainvestitionen getätigt. Zugleich ist der Anteil der Firmen, die solche Investitionen planen, von 41 Prozent auf 47 Prozent gestiegen. In den Vereinigten Staaten haben nur 28 Prozent der Unternehmen bereits in den Klimaschutz investiert und nur 40 Prozent haben derartige Pläne.

Die Umfrage zeigt auch, dass der Klimawandel zunehmend als Realität wahrgenommen wird: Etwa drei Fünftel (58 %) der Unternehmen in der Europäischen Union berichten, dass sich Wetterereignisse auf ihr Geschäft auswirken.

Der Klimawandel wirkt sich auf EU- und US-Unternehmen aus