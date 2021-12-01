Bank der EU hilft slowakischen KMU und Midcap-Unternehmen mit 30 Millionen Euro, Arbeitsplätze und Liquidität zu sichern und in ihre Wettbewerbsfähigkeit zu investieren

Slowakei kann sich so auch schneller von Coronapandemie erholen

Zweite Zusammenarbeit von EIB und EXIMBANKA SR zugunsten slowakischer KMU und Midcap-Unternehmen

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der EU, unterstützt die Exportno-importná banka Slovenskej Republiky (EXIMBANKA SR) mit 30 Millionen Euro, damit diese mehr Kredite an exportorientierte kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Midcap-Unternehmen vergeben kann. Damit erschließt die EIB eine neue, leichter zugängliche Finanzierungsquelle für Unternehmen und beschleunigt die Erholung des Landes von der Coronapandemie.

Das Darlehen der EIB mindert die negativen Folgen der Pandemie für die einheimische Wirtschaft und hilft KMU und Midcap-Unternehmen, Arbeitsplätze und Liquidität zu sichern und ihre Investitions- und Expansionspläne fortzusetzen. Die EXIMBANKA SR vergibt die Mittel an exportorientierte Unternehmen, die beispielsweise Unterbrechungen in ihren Wertschöpfungsketten abfedern wollen. KMU machen in der Slowakischen Republik 99,9 Prozent aller Unternehmen aus, stellen 72 Prozent der Arbeitsplätze und generieren 58 Prozent der Wertschöpfung.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in der Slowakei: „Die EIB will der Slowakei weiterhin als zuverlässiger Partner zur Seite stehen und zur Schaffung und Sicherung von Jobs und Einkommen, zur Stärkung der lokalen Wirtschaft und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und des Exportpotenzials der slowakischen Wirtschaft beitragen. Gemeinsam mit der EXIMBANKA SR mobilisieren wir eine neue, wertvolle Finanzierungsquelle für lokale KMU und Midcap-Unternehmen. So kann die slowakische Wirtschaft wachsen, wettbewerbsfähig bleiben, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung beitragen und sich schneller von der Coronakrise erholen.“

Monika Kohútová, CEO der EXIMBANKA SR: „Wir suchen stets nach neuen, günstigeren Finanzierungsmöglichkeiten für slowakische Exportunternehmen und freuen uns über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der EIB, die 2018 ihren Anfang nahm. Dank der zusätzlichen EIB-Mittel können wir leichter Darlehen mit günstigen Zinssätzen an Unternehmen unseres Landes vergeben, besonders an KMU, die in Pandemiezeiten dringend Hilfe brauchen. Kleine und mittlere Unternehmen sind für uns die vorrangigen Empfänger der EIB-Mittel. Sie können damit ihren operativen Bedarf, Material- und sonstige Kosten decken und Investitionen tätigen, um ihre Aufträge aus dem Ausland zu erfüllen. Auch heute müssen slowakische Unternehmen neue Kunden anwerben und sich auf neues Terrain wagen. Damit erweitern sie nicht nur ihre Kundenbasis und steigern ihre Gewinne, sondern diversifizieren und verringern auch ihre Risiken. Wir freuen uns sehr, dass wir dank der EIB noch einfacher günstigere Finanzierungen anbieten und damit Jobs in slowakischen KMU sichern können. Exporteure sollten sich baldmöglichst an uns wenden, um von diesen Finanzierungsvorteilen zu profitieren.“

Das ist die zweite Finanzierung der EIB an die EXIMBANKA SR, die kleinen und mittleren Unternehmen sowie Midcap-Unternehmen zugutekommt. 2018 wurde bereits ein Darlehen von 50 Millionen Euro unterzeichnet.

Die EIB als zuverlässiger Partner für eine raschere Erholung der slowakischen Wirtschaft

Die EIB stellte in diesem Jahr bereits der UniCredit Bank Slovakia Garantien in Höhe von 100 Millionen Euro zur Verfügung, die dadurch günstigere Finanzierungen für eine schnellere Erholung der slowakischen Unternehmen von der Coronakrise vergeben konnte. Die Risikoteilungsoperation zwischen der EIB und der UniCredit beruht auf dem Europäischen Garantiefonds (EGF). Dieser 25 Milliarden Euro schwere Fonds wurde von der EIB im Zuge des EU-Hilfspakets eingerichtet und soll Unternehmen helfen, sich von der Pandemie zu erholen, wieder Personal einzustellen und zu wachsen.

Hintergrundinformationen

Die EIB in der Slowakei

Seit Aufnahme ihrer Tätigkeit in der Slowakei im Jahr 1992 hat die EIB dort 9,59 Milliarden Euro für Schlüsselsektoren vergeben, darunter kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Verkehr, Infrastruktur und Energie. Allein im Jahr 2020 unterstützte die EIB-Gruppe die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in der Slowakei mit 211 Millionen Euro.

Eine der wichtigsten Aufgaben der EIB in der Slowakei ist es, KMU zu fördern und ihnen den Zugang zu langfristigen Finanzierungen zu erleichtern. Zu diesem Zweck vergibt sie Durchleitungsdarlehen an Finanzinstitute des Landes. 2020 unterstützte die EIB 520 slowakische KMU und trug so zum Erhalt von über 15 500 Arbeitsplätzen bei. Gleichzeitig stärkte sie die Stabilität der Finanzinstitute in der Slowakei.

Als Antwort auf die Coronakrise hat die EIB bislang 209,4 Millionen Euro bereitgestellt, um die slowakische Wirtschaft anzukurbeln und ihre Widerstandskraft zu stärken.

EXIMBANKA SR

Die EXIMBANKA SR ist eine Exportkreditagentur der Slowakischen Republik, die Bank- und Versicherungsdienstleistungen anbietet. Sie hilft slowakischen Exportunternehmen, sich an Projekten zu beteiligen und in Gebieten tätig zu werden, in denen der gewerbliche Finanzsektor eher keine Risiken übernehmen will. Die EXIMBANKA SR soll den wirtschaftlichen Austausch zwischen der Slowakischen Republik und anderen Ländern erleichtern, die Wettbewerbsfähigkeit slowakischer Hersteller in ausländischen Märkten steigern und den Export von Produkten mit hohem Mehrwert fördern.