Ab Dezember 2024 werden 23 moderne Siemens Mireo Triebzüge auf der Regionalbahnlinie Nürnberg – Regensburg – Plattling eingesetzt

Die BeNEX-Betriebsgesellschaft agilis hatte im Mai den Zuschlag für den Betrieb des Gesamtliniennetzes Regensburg-Donautal erhalten.

Die Finanzierung der Züge wird durch eine Garantie des Freistaats Bayern und Baden-Württembergs unterstützt.

Auf der Linie Nürnberg – Regensburg – Plattling sollen bald neue Regionalbahnen fahren. Die private Eisenbahnholding BeNEX hat bei Siemens 23 neue vierteilige Mireo-Züge bestellt, die ab Dezember 2024 über eine Laufzeit von 24 Jahren die Regionalbahnlinie entlang der Donau zwischen Bayern und Baden-Württemberg bedienen sollen. Die Strecke ist Teil des Gesamtliniennetzes Regensburg-Donautal. Den Zuschlag für den Betrieb dieses regionalen Liniennetzes hatte die BeNEX-Betriebsgesellschaft agilis im Mai 2021 in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren für sich entschieden.

agilis mietet die neu angeschafften Züge über ein zweck- und laufzeitgebundenes Leasing-Modell. Ein Bankenkonsortium finanziert die Gesamt-Investitionskosten. Neben der Europäischen Investitionsbank (EIB), die sich mit einem Förderkredit in Höhe von rund 90 Millionen Euro beteiligt, engagieren sich die Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) sowie die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (NORD/LB). Crédit Agricole CIB agierte im Konsortium als Lead-Arranger und Sole Agent, die NORD/LB als Arranger.

Die Leasingstruktur sieht vor, dass die Kredite in eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle), eingebracht und durch eine Kapitaldienstgarantie des Freistaats Bayern und Baden-Württembergs während der operativen Phase besichert werden. Diese Struktur erlaubt es den öffentlichen Verkehrsgesellschaften Bayerns und Baden-Württembergs, zum Ende des aktuellen Verkehrsvertrages 2036 diese Verkehrsleistung bis 2048 neu zu vergeben und gleichzeitig den über 24 Jahre durchfinanzierten Leasingvertrag für die Züge weiter zu nutzen. Die Triebfahrzeuge sind speziell auf die regionalen Mobilitätsbedürfnisse zugeschnitten.

In Deutschland wird der von den Bundesländern mitfinanzierte Betrieb des Schienen-Regionalverkehrs regelmäßig für 10-15 Jahre europaweit ausgeschrieben, um Wettbewerb unter den Anbietern herzustellen. Die Kapitaldienstgarantie senkt dabei die Kapitalkosten der Bieter im Ausschreibungswettbewerb signifikant, was zu niedrigeren Angebotspreisen zugunsten der Bundesländer führt.

BeNEX-CEO Dr. Michael Vulpius sagt über das Regionalbahnprojekt: „Das Ausschreibungsverfahren des Freistaats Bayern und Baden-Württembergs für das Regionalbahn-Netz Regensburg-Donautal hat künftige regionale Mobilitätsbedarfe und Rahmenbedingungen für eine günstige Finanzierung im Sinne einer effizienten Verkehrswende klar definiert. Nach dem Zuschlag auf das smart ausgerichtete Mireo-Angebot des Qualitätsführers agilis freut sich ihre ganze Belegschaft darauf, mit der Angebotsrealisierung ihren Beitrag für zufriedene Fahrgäste und weiteres Fahrgastwachstum leisten zu können. Für die reibungslose und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der Finanzierung des Projekts bedanken wir uns herzlich bei den drei beteiligten Banken.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle lobt das Modernisierungsprojekt: „Wir freuen uns, die Modernisierung des Nahverkehrs zwischen Nürnberg und dem Raum Regensburg zu unterstützen. Attraktive Regionalbahnen fördern den klimagerechten Umbau des Mobilitätssystems, indem sie Pendlern einen Anreiz geben, von der Straße zur Schiene zu wechseln und so den CO2-intensiven Individualverkehr zu reduzieren sowie Staus zu vermeiden.“

Hintergrundinformationen

Die BeNEX GmbH gehört zur börsennotierten Infrastruktur-Investmentgesellschaft International Public Partnerships Ltd. (INPP). In Deutschland zählen die regionalen Betriebsgesellschaften nordbahn (Schleswig-Holstein), metronom (Niedersachsen), ODEG (Ostdeutschland), cantus (Hessen) und agilis (Bayern) zu ihren Beteiligungen. INPP ist ein langfristig orientierter Investor, welcher in Infrastrukturprojekte investiert. Zu den über 130 Projekten zählen Versorgungs- und Transportunternehmen, Schulen, Gerichte und Polizeizentralen in Großbritannien, Europa, Australien und Nordamerika mit einem Anlagevolumen von über Euro 2,5 Milliarden.

Crédit Agricole CIB ist die Corporate und Investmentbank der Crédit Agricole Gruppe, der zwölftgrößten Bankengruppe der Welt, gemessen an der Kernkapitalquote (The Banker, Juli 2021). Fast 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Europa, Nord- und Südamerika, Asien-Pazifik, im Nahen Osten und in Afrika begleiten die Kunden der Bank und unterstützen sie weltweit bei der Deckung ihres Finanzbedarfs. Crédit Agricole CIB bietet Unternehmen und institutionellen Kunden eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Capital Markets, Investment Banking, Structured Finance, Commercial Banking und International Trade. Die Bank ist außerdem Vorreiter auf dem Gebiet der Klimafinanzierung und bietet ihren Kunden in diesem Segment als Marktführer ein umfassendes Angebot.

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank gehört mit einer Bilanzsumme von 117 Mrd. Euro zu den führenden deutschen Geschäftsbanken. Als öffentlich-rechtliches Institut ist sie Teil der S-Finanzgruppe. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen u.a. Spezialfinanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor; zu Letzterem zählt auch der Schienenverkehr. Aktuell beläuft sich das Finanzierungsvolumen bei Infrastrukturprojekten auf rund 4 Mrd. Euro. Ihre Kunden unterstützt die Bank neben ihrem Sitz in Hannover, Braunschweig und Magdeburg aus 10 weiteren Standorte heraus im In- und Ausland.