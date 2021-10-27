©Tim Smit/ Vaasa Hospital

Europäische Investitionsbank (EIB) und Krankenhausbezirk Vaasa unterzeichnen Darlehen von 72,5 Millionen Euro für die Zusammenlegung und Erweiterung des Zentralkrankenhauses in Vaasa

Mittel fließen in die Zentralisierung der derzeitigen Einrichtungen an einem integrierten Standort

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen von 72,5 Millionen Euro an den finnischen Krankenhausbezirk Vaasa (VSHP). Der VSHP betreibt das Zentralkrankenhaus in Vaasa und verwendet die Mittel für die Modernisierung der Einrichtungen und der Zusammenlegung aller Dienstleistungen an einem Standort. Am Hauptstandort in der Stadt Vaasa umfasst der Krankenhauskomplex mehrere auf einem ausgedehnten Campus verstreute Gebäude, von denen einige bereits 1904 gebaut wurden.

Das Zentralkrankenhaus soll um einen neuen Flügel (Gebäude H) erweitert werden, damit den Patientinnen und Patienten sowie dem Personal moderne Einrichtungen zur Verfügung stehen. Durch das H-Gebäude können die psychiatrische Abteilung von ihrem vier Kilometer entfernten Standort auf den Hauptcampus verlegt und die medizinische Primär- und Fachversorgung integriert werden. Das neue Gebäude wird die Gesamteffizienz des Krankenhausbezirks steigern, auch in Hinblick auf die Energieeffizienz, was deutliche Kosteneinsparungen mit sich bringt.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „In der aktuellen Lage sind Investitionen in die Gesundheitsversorgung gut angelegtes Geld. Die EIB verfügt über umfangreiche Erfahrung mit der Finanzierung finnischer Krankenhäuser. In den letzten 15 Jahren vergab sie dafür mehr als zwei Milliarden Euro. Jetzt freuen wir uns, das Zentralkrankenhaus Vaasa zu unterstützen.“

Marina Kinnunen, Direktorin des Krankenhausbezirks Vaasa: „Das neue Krankenhausgebäude soll vor allem eine integrierte Primär- und Fachversorgung in Verbindung mit sozialen Diensten bieten. Die EIB unterstützt uns dabei mit einem günstigen Darlehen, dessen Laufzeit unseren Plänen für wirtschaftliche Nachhaltigkeit entspricht.“

Das neue Gebäude ermöglicht es, bestimmte Teile des Krankenhauses rasch umzuorganisieren und zu isolieren, ohne dass dabei andere Funktionen gestört werden. So ist das Gesundheitssystem besser gerüstet für Pandemien wie der derzeitigen Covid-19-Krise.

Hintergrundinformationen

2020 stellte die EIB fast 677 Millionen Euro an Darlehen für finnische Projekte bereit. Die EIB nimmt Mittel an den Kapitalmärkten auf und vergibt sie für Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Die Darlehen werden zum größten Teil innerhalb der Europäischen Union vergeben.

Der Krankenhausbezirk Vaasa (Vaasan sairaanhoitopiiri, VSHP) ist zuständig für rund 170 000 Menschen in der Region Österbotten an der finnischen Westküste. Er ist Eigentümer und Betreiber des Zentralkrankenhauses (320 Betten, rund 2 000 Beschäftigte) der Stadt Vaasa (66 000 Einwohnerinnen und Einwohner). Vier Kilometer vom Hauptkrankenhaus entfernt betreibt er außerdem eine Psychiatrie mit 53 Betten.