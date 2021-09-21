© TactoTek

EIB stellt New-Tech-Unternehmen TactoTek bis zu 15 Millionen Euro Venture-Debt-Finanzierung bereit

EIB-Finanzierung fällt in „Venture-Debt“-Sparte des Europäischen Garantiefonds – er ist Teil des 540 Milliarden Euro schweren Nothilfepakets der EU-Länder vom Frühjahr 2020

TactoTek hat damit 22 Millionen Euro eingeworben: neben EIB-Finanzierung auch 4 Millionen Euro Venture-Brückenfinanzierung unter Federführung von Conor Venture Partners und Beteiligung von Tesi sowie 3 Millionen Euro des finnischen Staates

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird das finnische Unternehmen TactoTek bei der Entwicklung von Produktionsmethoden und ‑technologien für seine IMSE®-Lösungen („In-mold Structural Electronics“) unterstützen. Das Unternehmen mit Sitz in Oulu verstärkt mit den Geldern seine Investitionen in Innovation und Forschung und geht erneut auf Wachstumskurs. Zuvor war sein Wachstum durch die Folgen der Coronapandemie gebremst worden. Die Finanzierung wurde unter dem Europäischen Garantiefonds (EGF) bereitgestellt. Das paneuropäische Programm hilft KMU, die langfristig solide sind, aber in der aktuellen Krise straucheln.

Mit der IMSE-Technologie wird Elektronik in die für ein Endprodukt gewünschte Form gebracht. So können elektronische Bauteile formunabhängig in das Produktdesign integriert werden. IMSE-Elektronik wird in sauberen, additiven Fertigungsprozessen hergestellt. Lebenszyklusanalysen zeigen, dass repräsentative IMSE-Bauteile im Vergleich zur konventionellen Elektronikmontage bis zu 70 Prozent Kunststoff einsparen. Außerdem senken sie die Treibhausgasemissionen in der Produktionsphase um bis zu 35 Prozent. Die IMSE-Technologie wird nicht nur auf dem Automobil- und Hausgerätemarkt immer wichtiger. Auch bei flexiblen Materialien, etwa für Wearables, intelligente Kleidung und andere Anwendungen des Internets der Dinge, kommt sie zunehmend zum Einsatz.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Mir scheint klar, dass Europa seine Förderung auf einheimische innovative Firmen konzentrieren sollte. Damit Technologie, Fachwissen und Know-how, die in EU-Ländern entwickelt werden, wachsen und gedeihen. Die EIB hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten für Unternehmen wie TactoTek geschaffen. Der Europäische Garantiefonds gibt uns den nötigen Rückenwind. Die Technologie von TactoTek lässt sich in unzähligen Anwendungen einsetzen. Umso wichtiger ist deshalb, sie zu fördern, damit auch andere Branchen etwas davon haben.“

Jussi Harvela, CEO von TactoTek: „Die Pandemie ist für die meisten Unternehmen eine Zeit großer Ungewissheit, und sie hat zu Beginn den Einsatz neuer Technologien gebremst. Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass der Markt an Fahrt gewinnt. Die EGF-Finanzierung für TactoTek und die Unterstützung unserer Investoren schaffen Vertrauen bei unseren Kunden – zu ihnen gehören weltweit führende Automobil-, Verbraucher- und Industriemarken und ihre Zulieferer, die die IMSE-Technologie lizenzieren.“

Hintergrundinformationen

2020 stellte die EIB Darlehen von mehr als 676 Millionen Euro für Projekte in Finnland bereit. Die EIB nimmt Mittel an den Kapitalmärkten auf und vergibt sie für Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Rund 90 Prozent aller Darlehen werden innerhalb der Europäischen Union vergeben.

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde mit Beiträgen von Finnland und anderen EU-Ländern von der EIB-Gruppe eingerichtet, um von der Covid-19-Krise betroffenen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Mit fast 25 Milliarden Euro an EGF-Garantien können die EIB und der EIF vor allem kleine und mittlere Unternehmen schnell mit Krediten, Garantien, ABS sowie Eigenkapital- und sonstigen Finanzinstrumenten versorgen. Der EGF ist Teil des Hilfspakets der Europäischen Union von insgesamt 540 Milliarden Euro für die Bereiche der europäischen Wirtschaft, die am stärksten unter der Krise leiden.

Die TactoTek Oy ist ein finnisches Technologieunternehmen mit Sitz in Oulu. Sie wurde 2011 als Spin‑out des finnischen Technischen Forschungszentrums VTT gegründet. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Produktionsmethoden und -technologien für strukturell eingegossene Elektronik („Injection Moulded Structural Electronics“, IMSE). Eingesetzt wird IMSE vor allem bei Mensch-Maschine-Schnittstellen, Konnektivität und elektronischen Stilelementen für den Automobil-, Smart-Home- oder Elektrogerätemarkt. Kerngeschäft des Unternehmens sind Design, Technologielizenzierung und Kleinserienfertigung von In-Mold-Elektronikbauteilen unterschiedlicher Größe und Form für den Automobil- und Unterhaltungselektroniksektor. TactoTek beschäftigt derzeit 93 VZÄ, 53 davon in der Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen wird von international führenden Finanz- und Industrieakteuren finanziert, die auf umweltfreundliche Technologielösungen für Verbraucherinnen und Verbraucher setzen. Zu den Investoren gehören Conor Venture Partners, 3M Ventures, Repsol Energy Ventures, Faurecia Ventures, Voima Ventures, Tesi, Nidoco AB und Cornes Technologies Limited.