© Shutterstock

Europäische Investitionsbank stellt Garantie über 300 Millionen Euro

EIB und Banco Sabadell mobilisieren rund 700 Millionen Euro

Finanzierung durch den Paneuropäischen Garantiefonds (EGF) besichert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute mit Banco Sabadell eine neue Vereinbarung auf der Grundlage des Paneuropäischen Garantiefonds (EGP) unterzeichnet. Der EGP ist Teil der EU-Soforthilfemaßnahmen im Volumen von 540 Milliarden Euro, um die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 zu bewältigen. Die EIB stellt Banco Sabadell eine Garantie von bis zu 300 Millionen Euro. Dadurch kann das spanische Institut Kredite an Unternehmen unterschiedlicher Größe in Spanien vergeben und in den nächsten sechs Jahren rund 700 Millionen Euro für die Realwirtschaft bereitstellen.

Mit der Vereinbarung wollen EIB und Banco Sabadell Investitionen von Midcaps und Großunternehmen in wichtigen Bereichen der spanischen Wirtschaft wie Innovation und Umweltschutz fördern, aber auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die unter der Coronakrise leiden. Die EIB deckt bis zu 75 Prozent der Risiken bei Krediten, die Banco Sabadell an Midcaps und Großunternehmen vergibt. Dadurch kann das spanische Institut neue Finanzierungen bereitstellen und indirekt das gesamte Ökosystem der kleinen Zulieferer der finanzierten Unternehmen stützen.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Wir sind sehr stolz, Midcaps und Großunternehmen in Spanien bei der Bewältigung der massiven wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 zu helfen. Im Moment kommt es darauf an, Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, ihre Lieferanten zu bezahlen, mehr Spielraum bei den Zahlungsfristen einzuräumen. Nur so können sie ihr Betriebskapital optimieren und im Geschäft bleiben. Mit dieser neuen Vereinbarung unter dem Paneuropäischen Garantiefonds unterstreichen wir unsere Entschlossenheit, Produktionsstruktur und Arbeitsplätze zu schützen, um in Spanien und ganz Europa eine nachhaltige Erholung der Wirtschaft zu fördern.“

Carlos Ventura, Geschäftsführer der Sparte Unternehmen und Netz von Banco Sabadell: „Die Europäische Investitionsbank spielt seit Langem eine zentrale Rolle bei der Unternehmensförderung in Spanien. Für Banco Sabadell ist die EIB seit jeher ein wichtiger Partner – durch sie können wir unseren Kunden die besten Finanzierungsbedingungen für ihre unternehmerischen Projekte bieten. Die neue Garantie ist besonders wichtig. Sie ist umfangreich und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich unsere Unternehmenskunden von der Krise erholen und in die Zukunft investieren.“

Hintergrundinformationen

Die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen gehört zu den vorrangigen Zielen der EIB-Gruppe in Spanien. 2020 stellte sie 4,195 Milliarden Euro für dieses Ziel bereit. Das entspricht 50 Prozent ihrer Finanzierungstätigkeit in Spanien.

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde von der EIB-Gruppe eingerichtet. Spanien und andere EU-Mitgliedstaaten haben sich an dieser Maßnahme zum Schutz von Unternehmen beteiligt, die unter den Coronafolgen leiden. Der EGF sieht Garantien von fast 25 Milliarden Euro vor. Dadurch können die EIB und der EIF Unternehmen – hauptsächlich KMU und Midcap-Unternehmen – rasch mit Darlehen, Garantien und Verbriefungen von Vermögenswerten sowie mit anderen Finanzierungsinstrumenten unterstützen. Der EGF ist Teil des Aufbauplans der Europäischen Union, mit dem insgesamt 540 Milliarden Euro für diejenigen Bereiche der europäischen Wirtschaft bereitgestellt werden sollen, die am stärksten unter der Krise leiden.

Banco Sabadell

Banco Sabadell besteht seit 139 Jahren und ist die viertgrößte private Bankengruppe Spaniens. Sie gehört zu den spanischen Finanzinstituten mit der besten Kapitalausstattung. Banco Sabadell hat eine Bilanzsumme von mehr als 244 Milliarden Euro und 12 Millionen Kunden. In den letzten zehn Jahren verzeichnete das Institut ein beispielloses Wachstum. Dabei hat es seine Stärke und internationale Präsenz unter Beweis gestellt und ist in Mexiko und im Vereinigten Königreich auf Expansionskurs gegangen.