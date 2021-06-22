EIB räumt der CGD eine Garantie von 113 Millionen Euro ein, um mehr als 360 Millionen Euro für pandemiebetroffene Unternehmen zu mobilisieren

Hinter der Maßnahme steht der Europäische Garantiefonds (EGF)

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt gemeinsam mit der Caixa Geral de Depósitos S.A. (CGD) den Liquiditäts- und Investitionsbedarf portugiesischer Unternehmen, die unter den Wirtschaftsfolgen der Pandemie leiden. Dazu vergibt die EIB eine Garantie von 112,5 Millionen Euro, die es der CGD ermöglichen wird, insgesamt 150 Millionen Euro für Betriebskapital, Finanzierungsleasing und Investitionsdarlehen auszureichen. Damit sollen Finanzierungen von bis zu 367,5 Millionen Euro für mittelgroße und große Betriebe sowie Unternehmen des öffentlichen Sektors und andere Unternehmen im Gesundheitswesen ermöglicht werden.

Die Vereinbarung wird durch den Europäischen Garantiefonds unterstützt, der vom Europäischen Rat als Teil des 540-Milliarden-Euro-Pakets der EU zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise genehmigt wurde.

Es handelt sich um eine Garantie auf Risikoteilungsbasis, die mittelgroßen und großen Betrieben, Unternehmen des öffentlichen Sektors und anderen Firmen im Gesundheitswesen den Zugang zu günstigen Finanzierungen erleichtert. Dazu wird die Kreditvergabekapazität der CGD für förderfähige Unternehmen erhöht, indem ihr Eigenkapital entlastet wird und Verluste neuer Transaktionen abgesichert werden. Über die Garantie des Europäischen Garantiefonds werden bis zu 75 Prozent des Kreditrisikos der einzelnen zugrunde liegenden Unternehmensengagements abgesichert.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Gesundheitskrise haben deutlich gemacht, dass Unternehmen in ganz Europa Hilfe bei der Deckung ihres Investitions- und Liquiditätsbedarfs brauchen. Wir brauchen dringend Finanzierungsvereinbarungen wie diese mit der CGD, die den Europäischen Garantiefonds im Rücken haben. Damit ergänzen wir die Sondermaßnahmen, die auf nationaler Ebene ergriffen wurden, um die Liquiditätsprobleme vieler Unternehmen zu lösen und dadurch Arbeitsplätze in Portugal und Europa zu sichern.“

Paulo Moita de Macedo, CEO der CGD: „Mittlere und große Unternehmen generieren Wohlstand und Beschäftigung und sind auch für den Erfolg kleiner Unternehmen fundamental wichtig.

Hintergrundinformationen

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde mit Beiträgen Portugals und anderer EU-Länder von der EIB-Gruppe eingerichtet, um von der Covid-19-Krise betroffenen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Mit fast 25 Milliarden Euro an EGF-Garantien können die EIB und der EIF vor allem kleine und mittlere Unternehmen schnell mit Krediten, Garantien, ABS sowie Eigenkapital- und sonstigen Finanzinstrumenten versorgen. Der EGF ist Teil des Hilfspakets der Europäischen Union von insgesamt 540 Milliarden Euro für die Bereiche der europäischen Wirtschaft, die am stärksten unter der Krise leiden.

Caixa Geral de Depósitos ist die führende portugiesische Finanzgruppe. Sie besteht seit 143 Jahren und ist international gut vertreten. Sie spielt eine führende Rolle bei der Erholung und Internationalisierung der portugiesischen Wirtschaft.