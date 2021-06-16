Treffen von Finanzminister Staikouras mit Präsident Hoyer und Vizepräsident Thomsen

Arbeitstreffen mit Finanzierungs-, Klima- und Technikexperten der EIB zu neuen Finanzierungsmöglichkeiten der EIB in Griechenland, auch im Rahmen des Mechanismus für einen gerechten Übergang und des Aufbau- und Resilienzfonds

Der Minister informierte über EU- und EIB-Unterstützung für Covid-19-Resilienz und Entwicklung

Rekordfinanzierungen im letzten Jahr von 2,8 Milliarden Euro für private und öffentliche Investitionen in Griechenland

Präsident Hoyer, Vizepräsident Kettel Thomsen und EIF-Chef Godard besuchen nächste Woche Griechenland

Christos Staikouras, der griechische Finanzminister und Gouverneur der Europäischen Investitionsbank (EIB), hat heute die EIB in Luxemburg besucht. Gesprächsthema waren neue Wege, wie die EIB ihr Engagement in Griechenland und Finanzierungen für eine Erholung von Covid-19 und mehr Klimaschutz im Land verstärken kann.

EIB-Präsident Werner Hoyer und Christian Kettel Thomsen, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Griechenland, informierten Finanzminister Staikouras und Michael Arghyrou, Präsident des Rates der Wirtschaftsberater, über die schnelle Antwort der EIB auf die Pandemiefolgen und die verstärkte Förderung des Klimaschutzes und der Energiewende in den kommenden Jahren.

Christos Staikouras, griechischer Finanzminister und Gouverneur der Europäischen Investitionsbank: „Die Europäische Investitionsbank ist ein Schlüsselpartner für Griechenland. Im letzten Jahr hat die EIB-Gruppe unser Land bereits mit Rekordfinanzierungen von 2,8 Milliarden Euro unterstützt. Der heutige Besuch und das produktive Treffen mit Präsident Hoyer, Vizepräsident Kettel Thomsen und ihrem Team werden dazu beitragen, dass auch künftige vorrangige öffentliche und private Investitionen in Griechenland vom einzigartigen technischen Know-how und der Finanzkraft der Bank der EU profitieren. Vor zwei Monaten haben wir mit der EIB bereits vereinbart, dass sie uns bei der Verwaltung von fünf Milliarden Euro unterstützt, die im Rahmen des nationalen Aufbau- und Resilienzplans ‚Greece 2.0‘ für neue Investitionen vergeben werden. Der Plan ist kohärent, realistisch und auch ehrgeizig. Er ist einer der ersten, den die Europäische Kommission genehmigt hat. Am Freitag werde ich als EIB-Gouverneur gemeinsam mit den anderen EU-Finanzministerinnen und ‑ministern den Beschäftigten der EIB danken. Sie haben herausragende Arbeit im Kampf gegen die Coronakrise und den Klimawandel geleistet. Nächste Woche werden Ministerpräsident Mitsotakis und ich Präsident Hoyer, Vizepräsident Kettel Thomsen und den geschäftsführenden Direktor des EIF, Alain Godard, in Athen begrüßen und wichtige neue Darlehen für Unternehmensinvestitionen und die Energiewende bekannt geben.“

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Die Europäische Investitionsbank will noch enger mit öffentlichen und privaten Partnern in ganz Griechenland zusammenarbeiten, um neue Investitionen zu mobilisieren, die Arbeitsplätze schaffen, den Klimaschutz fördern und eine bessere Zukunft schaffen. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen freue ich mich, Finanzminister Staikouras wieder bei uns begrüßen zu dürfen und über das aktuelle Engagement der EIB in Griechenland, in Europa und in Partnerländern zu informieren. Unseren Dialog werden wir nächste Woche in Athen weiter vertiefen und neue Darlehen für Investitionen in Griechenland bekannt geben.“

EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen: „Der Besuch von Minister Staikouras bei der EIB bietet genau zum richtigen Zeitpunkt die Gelegenheit, über das breite Engagement des Investitionsteams der EIB-Gruppe für Griechenland zu sprechen und neue Investitionsprioritäten für eine Zusammenarbeit zu ermitteln, wie etwa die Umsetzung des Aufbau- und Resilienzfonds. Wir werden auch darüber sprechen, was die EIB-Gruppe in Griechenland für nachhaltige Energieinfrastrukturen, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität, die Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung, die Wasser- und die Abfallwirtschaft, Wettbewerb, Gesundheit, FuE und Innovationsprojekte tun kann. Bei meinem ersten Besuch in Griechenland als EIB-Vizepräsident nächste Woche werde ich mir ein Bild von EIB-finanzierten Projekten in dem Land machen.“

Das Arbeitstreffen mit den Finanz-, Technik-, Klima- und Entwicklungsfachleuten der EIB fand im Vorfeld des Treffens der EU-Finanzministerinnen und ‑minister und der Sitzung des EIB-Gouverneursrats in Luxemburg statt.

Rekordfinanzierungen und ‑genehmigungen in Griechenland

Vergangenes Jahr stellten die Europäische Investitionsbank und der Europäische Investitionsfonds in Griechenland neue Finanzierungen von 2,8 Milliarden Euro für wichtige private und öffentliche Investitionen bereit und genehmigten über 4,3 Milliarden Euro für künftige Investitionen.

Die Finanzierungen der EIB-Gruppe in Griechenland stellten letztes Jahr gemessen am BIP-Anteil das drittgrößte Engagement in der Europäischen Union dar. Gemessen am Pro-Kopf-Engagement der EIB steht Griechenland an zweiter Stelle.

Neue Covid-19-Unternehmensdarlehen und Finanzierungen für die Energiewende

Nächste Woche werden EIB-Präsident Werner Hoyer, Vizepräsident Christian Kettel Thomsen und der geschäftsführende Direktor des EIF Alain Godard bei einem zweitägigen Besuch in Athen Ministerpräsident Mitsotakis treffen, neue Finanzierungen für Unternehmensinvestitionen und die Modernisierung von griechischer Energieinfrastruktur bekannt geben und offiziell eine stärkere Förderung von Regionen vereinbaren, die von der Energiewende im Land am meisten betroffen sind.