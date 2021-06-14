©FG Trade/ Getty Images

Garantie ermöglicht Finanzierungen, die kroatische Midcap- und Großunternehmen in der Pandemie stärken

Kreditlinie wird unter dem Paneuropäischen Garantiefonds (EGF) eingeräumt, einem von der EIB eingerichteten Garantiefonds von 25 Milliarden Euro zur Krisenhilfe für europäische Unternehmen

Erste EGF-Operation der EIB in Kroatien und vierte für die EIB-Gruppe, nachdem vom EIF bereits Garantien für KMU- und Midcap-Darlehen über 350 Millionen Euro unterzeichnet wurden

Gesamtbetrag der vom EGF in Kroatien garantierten Darlehen beläuft sich jetzt auf 513 Millionen Euro

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die kroatische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (HBOR) haben eine Garantievereinbarung über 50 Millionen Euro für Darlehen an kroatische Midcap- und Großunternehmen unterzeichnet. Sie soll den Firmen helfen, die Folgen der Coronakrise zu bewältigen. Die EIB stellt ihre Garantie unter dem Europäischen Garantiefonds (EGF), der 2020 von der EIB-Gruppe eingerichtet wurde, um die Erholung der europäischen Wirtschaft von Covid-19 zu beschleunigen, Arbeitsplätze zu sichern und den europäischen Unternehmen dringend benötigte Liquidität bereitzustellen.

Es ist die erste EGF-Finanzierung der EIB in Kroatien und die vierte der EIB-Gruppe. Zuvor hatte der Europäische Investitionsfonds (EIF) bereits drei Finanzierungen unter dem EGF unterzeichnet. Zusammen mit den EIF-Garantien für Darlehen im Umfang von 350 Millionen Euro bringt die heutige Vereinbarung mit der HBOR den Gesamtbetrag der vom EGF in Kroatien garantierten Darlehen auf 513 Millionen Euro.

Teresa Czerwinska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Kroatien: „Die Vereinbarung der EIB mit der HBOR ist eine gute Nachricht für die kroatische Wirtschaft und die Midcap- und Großunternehmen des Landes. Sie wird die Wirtschaft weiter entlasten, und das ist wichtig, damit die Unternehmen sich rascher von der Pandemie erholen, Arbeitsplätze erhalten, Einkommen sichern und insgesamt wettbewerbsfähig bleiben. Mit unserer Finanzierung dehnen wir die EGF-Hilfen für KMU auf Midcap- und Großunternehmen aus. So stellen wir sicher, dass die Mittel allen zur Verfügung stehen, die Unterstützung benötigen. Es macht mich sehr stolz zu sehen, dass die EIB und die HBOR weiterhin effektive, zeitnahe und praktische Lösungen für die großen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen Kroatiens und der Europäischen Union bieten. So auch für die die Erholung von Covid-19, die jetzt unsere größte Aufgabe ist.“

Tamara Perko, Präsidentin des Management Board der HBOR: „Dank dieser Garantievereinbarung kann die HBOR Kredite mit geringeren Besicherungsanforderungen an Midcap- und Großunternehmen vergeben – wie nach der Garantievereinbarung mit dem EIF bereits an KMU und kleine Midcap-Firmen. Diese Vorteile können wir für direkte Betriebskapitalkredite und Projektdarlehen einräumen, die wir im Rahmen unserer laufenden Kreditprogramme vergeben. Wir freuen uns, dass die EIB die HBOR als ihren ersten Partner für die Zusammenarbeit unter dem EGF-Programm in Kroatien gewählt hat. So können wir unseren Unternehmern unabhängig von ihrer Größe weitere Vorteile bieten.“

EGF hat sein Ziel für 2021 schon zur Hälfte erreicht

Der EGF hat bereits Mittel in Höhe von fast der Hälfte seines Ziels für 2021 genehmigt. Seit der Freigabe im EU-Anmeldeverfahren für staatliche Beihilfen im Dezember 2020 hat der Fonds nun 11,7 Milliarden Euro für europäische Unternehmen genehmigt, die mit den wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie zu kämpfen haben. Das ist fast die Hälfte des EGF-Ziels für 2021.

Der Fonds stößt außerdem weitere Finanzierungen an. So dürften die bislang genehmigten Initiativen 93,9 Milliarden Euro an Mitteln und Investitionen für die EU-Wirtschaft mobilisieren. EGF-Finanzierungen werden stark nachgefragt. Durch weitere Genehmigungen und Unterzeichnungen wird der Fonds deshalb wohl schon im Frühsommer die 50-Prozent-Zielmarke deutlich überschreiten.

Hintergrundinformationen

Der Europäische Garantiefonds

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde mit Beiträgen von EU-Ländern von der EIB-Gruppe eingerichtet, um coronageschädigten Unternehmen unter die Arme zu greifen. Mit fast 25 Milliarden Euro an EGF-Garantien können die EIB und der EIF vor allem kleine und mittlere Unternehmen schnell mit Krediten, Garantien, ABS sowie Eigenkapital- und sonstigen Finanzinstrumenten versorgen. Der EGF ist Teil des Hilfspakets der Europäischen Union von insgesamt 540 Milliarden Euro für die Bereiche der europäischen Wirtschaft, die am stärksten unter der Krise leiden. Er soll dafür sorgen, dass KMU mit nachhaltigen Geschäftsplänen die benötigte Liquidität zur Überwindung pandemiebedingter Notlagen erhalten und dass gesunde Unternehmen die notwendige Hilfe für ihr Wachstum bekommen.

Die Antwort der EIB auf Covid-19

Im Rahmen des Maßnahmenpakets der Europäischen Union zur Bewältigung den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie billigte der Europäische Rat am 23. April die Einrichtung eines Paneuropäischen Garantiefonds (EGF) durch die EIB-Gruppe.

Die EIB-Gruppe spielt eine Schlüsselrolle im direkten Kampf gegen die Covid-19. Sie unterstützt die europäischen Anstrengungen zur Eindämmung der Pandemie und zur Entwicklung von Therapien und Impfstoffen gegen die Krankheit. Deswegen räumt die Bank der EU Investitionen im Gesundheitswesen und allen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen mit diesem Ziel Priorität ein.

Das Projektportfolio der EIB für grundlegende Gesundheitsinfrastruktur und Investitionen in Forschung und Entwicklung im europäischen Gesundheitssektor hat derzeit ein Volumen von etwa sechs Milliarden Euro. Darüber hinaus hat die EIB vor Kurzem mit der Weltgesundheitsorganisation eine Vereinbarung unterzeichnet, um die Zusammenarbeit beider Einrichtungen auszubauen und gemeinsam die Gesundheitssysteme der besonders durch die Pandemie gefährdeten Länder zu stärken. Weitere Informationen über die Hilfsangebote der EIB und des EIF