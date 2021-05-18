Die Luxemburger Börse (LuxSE) und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben Grund zum Feiern: An der Luxembourg Green Exchange (LGX) wurde die 1 000. Anleihe begeben. Es handelt sich um die zehnjährige EIB-Klimaschutzanleihe im Globalformat mit einem Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar. Emittiert wird sie an der führenden Plattform für Wertpapiere mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Derzeit sind über 50 Umwelt- und Nachhaltigkeitsanleihen der EIB an der LGX notiert.

LGX: die weltweit führende Plattform für nachhaltige Wertpapiere

Mit den 1 000 Anleihen, die an der zur Luxemburger Börse gehörenden LGX notiert sind, werden insgesamt über 500 Milliarden Euro für grüne, soziale und nachhaltige Entwicklungsprojekte auf der ganzen Welt aufgenommen. Damit tragen sie zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung und zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens bei. Die Gründung der LGX im Jahr 2016 geht auf diese globalen Ziele zurück.

Die LGX ist global aufgestellt: Sie zählt aktuell 170 Emittenten aus 35 Ländern und verschiedenen Sektoren, darunter staatliche Emittenten mit grünen Anleihen und die Europäische Kommission mit Sozialanleihen. 2020 wurde die LGX für ihre Vorreiterrolle bei der schnelleren Finanzierung von Klimalösungen mit dem Global Climate Action Award der Vereinten Nationen ausgezeichnet.

Julie Becker, CEO der LuxSE: „Wir danken allen unseren wirkungsbewussten Emittenten für ihre führende Rolle beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen und inklusiveren Wirtschaft. Die EIB hat den Markt für grüne Anleihen geschaffen und eine entscheidende Rolle bei seiner Entwicklung gespielt. Es ist daher ein Privileg, diesen außergewöhnlichen Meilenstein gemeinsam mit ihr zu feiern. Die EIB hat Europa zu einer Führungsrolle bei nachhaltigen Finanzierungen verholfen und weist den Weg zu gemeinsamen Standards und einem harmonisierten Rahmen für nachhaltige Finanzierung und Mittelbeschaffung.“

EIB: die Klima- und Umweltbank der EU

Die EIB ist einer der weltweit wichtigsten Geldgeber für Klima- und Umweltschutz und die erste multilaterale Entwicklungsbank, die ihre neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens ausrichtet. Sie will bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer jährlichen Finanzierungen für grüne Investitionen vergeben und hat sich verpflichtet, diese im Rahmen der EU-Taxonomieverordnung zu erfassen.

Die EIB ist Vorreiterin für nachhaltige Finanzierungen: 2007 begab sie die weltweit erste grüne Anleihe und hat seitdem Klimaschutzanleihen im Volumen von 39 Milliarden Euro emittiert. Deren Schwerpunkt ist die Bekämpfung der Ursachen des Klimawandels. Die EIB hat vor Kurzem einen unabhängigen Bericht veröffentlicht, in dem ihre eigene Rolle und die der Klimaschutzanleihen auf dem Markt für grüne Anleihen im Zeitraum 2007–2020 untersucht wird. Seit 2018 hat die EIB außerdem Nachhaltigkeitsanleihen im Volumen von 6,5 Milliarden Euro begeben. Der Fokus dieser Anleihen liegt auf anderen Bereichen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Die Bank hat die Dokumentation ihrer Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsanleihen bereits auf die EU-Taxonomieverordnung abgestimmt und plant, sie nach und nach auch an den erwarteten EU-Standard für grüne Anleihen anzupassen.

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Mittelbeschaffung und Treasury: „Ohne eine strategische Allianz der wichtigsten Marktteilnehmer lassen sich die internationalen Kapitalmärkte nicht effizient in die Finanzierung einer nachhaltigen Entwicklung einbinden. Klarheit ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Finanzierungen eine wirkliche Nachhaltigkeitswirkung haben. Die EIB und die LuxSE arbeiten in diesem Bereich eng zusammen. Die positive Aufnahme unserer zehnjährigen US-Dollar-Klimaschutzanleihe im Globalformat – die 1 000. Anleihe an der LGX – beweist, dass die globale Investoren-Community unser gemeinsames Vorhaben unterstützt.“

Exponentielles Wachstum der LGX bildet Marktentwicklung ab

Die LuxSE gründete 2016 die LGX, um nachhaltiges Kapital zu mobilisieren und nachhaltige Investitionen zu erleichtern. Die Plattform ist seitdem exponentiell gewachsen und liefert damit einen Beleg für die immer wichtigere Rolle der Nachhaltigkeit an den internationalen Kapitalmärkten.

Die LGX begann als Plattform für grüne Anleihen und wurde später – wie auch das Produktangebot – immer größer, um die steigenden Anforderungen an Transparenz, Überprüfbarkeit, Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit der an der ihr notierten nachhaltigen Wertpapiere zu erfüllen. Heute steht die LGX allen Klassen von Anleihen mit Nachhaltigkeitsfokus offen, wenn sie die Transparenz- und Berichterstattungsauflagen erfüllen.

Pierre Gramegna, luxemburgischer Finanzminister: „Die 1 000. an der LGX notierte nachhaltige Anleihe zeigt, dass das luxemburgische Ökosystem für nachhaltige Finanzierungen wesentlich dazu beiträgt, weltweit das nötige öffentliche und private Kapital einzuwerben, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens und die UN-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und sie unterstreicht die innovative Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Investitionsbank und der Luxemburger Börse, die seit mehr als einem Jahrzehnt – als 2007 in Luxemburg die erste grüne Anleihe der Welt begeben wurde – in der nachhaltigen Finanzierung die Richtung weist.“

Das Ziel: harmonisierte Standards

Die LuxSE und die EIB haben beide durch ihre Mitarbeit in Expertengruppen und Branchenverbänden zu regulatorischen Entwicklungen im Bereich der nachhaltigen Finanzierung beigetragen. Dazu gehören auf EU-Ebene die Hochrangige Sachverständigengruppe für nachhaltige Finanzierungen, die eine EU-Nachhaltigkeitstaxonomie empfahl, und die an sie anknüpfende Technische Sachverständigengruppe für ein nachhaltiges Finanzwesen. Letztere unterbreitete Vorschläge zu einer EU-Taxonomie für wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels beitragen, sowie zu einem EU-Standard für grüne Anleihen.

Die Feier zur 1 000. nachhaltigen Anleihe an der LGX wurde von LuxSE, EIB und den Konsortialführern der EIB-Klimaschutzanleihe im Globalformat 2031 (Barclays, Citibank, Crédit Agricole CIB und Deutsche Bank) im Beisein des luxemburgischen Finanzministers Pierre Gramegna veranstaltet.

Weitere Informationen über die LGX unter www.bourse.lu/lgx

Eine unabhängige Bewertung der Klimaschutzanleihen der EIB unter https://www.eib.org/en/publications/evaluation-of-the-eibs-climate-awareness-bonds

Weitere Informationen über die Rolle der EIB im Klimaschutz finden Sie im Klimabank-Fahrplan 2021–2025 der EIB-Gruppe.

Die Luxemburger Börse

Die Luxemburger Börse (LuxSE) ist das Tor zu internationalen Investoren. Mit über 37 000 notierten Wertpapieren, einschließlich 33 000 Fremdkapitalinstrumenten, von 2 000 Emittenten in 100 Ländern ist die LuxSE eine der weltweit führenden Börsen für internationale Wertpapiere. Sie bietet einzigartige integrierte Notierungs-, Handels- und Informationsdienstleistungen.

2016 eröffnete die LuxSE die Luxembourg Green Exchange (LGX) und wurde damit zur ersten Börse der Welt mit einer Plattform ausschließlich für nachhaltige Wertpapiere. Die LGX ist zu einem Treffpunkt für wirkungsbewusste Emittenten und Investoren geworden und hält bei börsennotierten grünen, sozialen und Nachhaltigkeitsanleihen einen weltweit führenden Marktanteil.

Die Luxemburger Börse hat eine weitere spezialisierte Tochtergesellschaft, Fundsquare, die mit ihren Dienstleistungen den grenzüberschreitenden Vertrieb von Investmentfonds unterstützt und standardisiert.