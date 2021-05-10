©martin-dm/ Getty Images

Eine durch den Europäischen Garantiefonds besicherte EIB-Garantie an OP Bank soll Firmen aus der Covid-19-Krise helfen

Garantie ermöglicht Neukredite von 300 Millionen Euro an finnische Unternehmen, die durch Covid-Beschränkungen in Schwierigkeiten sind

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der finnischen OP Bank eine Garantievereinbarung unterzeichnet, durch die das Institut neue Kredite von 300 Millionen Euro an mittelgroße Unternehmen in Finnland vergeben kann. Diese sollen damit neue Investitionen tätigen und so die Folgen der Coronapandemie abschütteln. Die mithilfe der EIB-Garantie vergebenen Gelder der OP Bank ermöglichen rentable Investitionen und finanzieren das Betriebskapital von Unternehmen. Die EIB-Garantie deckt 195 Millionen Euro (65 Prozent) des geplanten Kreditvolumens von 300 Millionen Euro. Sie bis Ende 2021 und ist durch den Europäischen Garantiefond (EGF) besichert.

Das neue Finanzierungsangebot verbessert die Kreditchancen der Unternehmen und bietet ihnen die Hilfe, die sie für den Neustart nach der Pandemie dringend benötigen.

Katja Keitaanniemi, Präsidentin und CEO der OP Corporate Bank: „Durch die Fortschritte beim Impfen gegen Corona kommt die Wirtschaft allmählich wieder in Gang. Jetzt wollen wir die Unternehmen in Finnland dazu motivieren, in rentable Projekte zu investieren, die ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern. Mit gezielten Finanzierungen können wir unsere Unternehmen wieder auf Kurs bringen, damit sie nachhaltig wachsen.“

Die neuen, günstigen Kredite helfen Unternehmen, ihre coronabedingten Investitionslücken zu schließen. Durch die vom Europäischen Garantiefonds besicherte Risikoteilungsgarantie der EIB sinken für die Unternehmen die Finanzierungskosten, und sie müssen für ihre Kredite weniger Sicherheiten stellen.

Keitaanniemi weiter: „Durch die Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank können wir unseren Unternehmen günstige Kredite anbieten. Die OP Corporate Bank kennt sich mit dem finnischen Unternehmenssektor bestens aus und ist auch mit der Weiterleitung von EIB-Finanzierungen in Finnland vertraut.“

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die Pandemie hat alle Sektoren schwer getroffen. Auch finnische Unternehmen. Der Europäische Garantiefonds ist ein Schutzschild für Unternehmen. Er hilft ihnen mit günstigen Finanzierungen beim Neustart nach der Krise. Mit der neuen Garantie knüpft die EIB-Gruppe an ihre langjährige Zusammenarbeit mit der OP Bank an. So stellen wir sicher, dass die europaweite Initiative auch finnischen Unternehmen zugutekommt.

OP Bank vergibt Kredite an kleine Unternehmen

Das von der EIB unterstützte Kreditprogramm der OP Bank richtet sich sowohl an mittelgroße Unternehmen mit 250 bis 2 999 Beschäftigten als auch an kleinere Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern. Kriterien sind ein Nettoumsatz von mehr als 50 Millionen Euro und eine Bilanzsumme von über 43 Millionen Euro. Die Kreditlaufzeit ist auf sechs Jahre begrenzt.

Das finnische Institut bietet kleinen Unternehmen außerdem verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten an. Katja Keitaanniemi erklärt dazu: „Zusammen mit Finnvera und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) bieten wir auch Lösungen für kleine Unternehmen an. Wir sind eine Partnerbank der Initiative InnovFin und anderer Finanzierungsangebote, die kleine und mittlere Unternehmen über unsere Genossenschaftsbanken vor Ort beantragen können. Wir wollen die Firmen motivieren, die verschiedenen Formen der Unterstützung und Finanzierung in vollem Umfang zu nutzen.“

Hintergrundinformationen

2020 stellte die Bank Darlehen von mehr als 644 Millionen Euro für Projekte in Finnland bereit. Die EIB nimmt Mittel an den Kapitalmärkten auf und vergibt sie für Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Rund 90 Prozent aller Darlehen werden innerhalb der Europäischen Union vergeben.

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde mit Beiträgen von Finnland und anderen EU-Ländern von der EIB-Gruppe eingerichtet, um von der Covid-19-Krise betroffenen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Mit fast 25 Milliarden Euro an EGF-Garantien können die EIB und der EIF vor allem kleine und mittlere Unternehmen schnell mit Krediten, Garantien, ABS sowie Eigenkapital- und sonstigen Finanzinstrumenten versorgen. Der EGF ist Teil des Hilfspakets der Europäischen Union von insgesamt 540 Milliarden Euro, mit dem diejenigen Teile der europäischen Wirtschaft gestärkt werden sollen, die am stärksten unter der Krise leiden.

Die OP Corporate Bank plc gehört zur OP Financial Group. OP Corporate Bank und OP Mortgage Bank sind für die Refinanzierung der Gruppe an den Geld- und Kapitalmärkten zuständig. Per Gesetz sind die OP Corporate Bank, die OP Mortgage Bank, ihre Muttergesellschaft OP Cooperative und andere der OP Financial Group angehörende Kreditinstitute letztlich gesamtschuldnerisch für die Schulden und Verbindlichkeiten der jeweils anderen haftbar. Die OP Corporate Bank fungiert sozusagen als „Zentralbank“ der OP Financial Group.