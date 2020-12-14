©Rene Deanda/ Unsplash

EIB stellt 80 Millionen Euro bereit für Projekt IAIP zur Modernisierung der Wasserversorgung und Bewässerungssysteme in ländlichen Gebieten Kambodschas

Rund 200 000 Menschen in fünf Provinzen mit insgesamt 51 000 Hektar Agrarland erhalten Unterstützung der EIB

EIB verringert gemeinsam mit Asiatischer Entwicklungsbank, kambodschanischer Regierung und Europäischer Union Armut auf dem Land und trägt zu nachhaltigen Anbaumethoden und Ernährungssicherheit bei

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der EU, unterstützt mit 80 Millionen Euro das „Irrigated Agriculture Improvement“-Projekt (IAIP), mit dem die Wasserversorgung und das Bewässerungsnetz in mehreren Provinzen Kambodschas ausgebaut werden sollen.

Das IAIP soll die Effizienz der Bewässerungssysteme und damit die Widerstandsfähigkeit der kambodschanischen Landwirtschaft gegenüber dem Klimawandel erhöhen. Langfristig trägt das Projekt zu einer besseren Bewirtschaftung der Wasserressourcen, zu einer höheren Effizienz der landwirtschaftlichen Produktion und damit zu einer Verringerung der Armut in ländlichen Gebieten Kambodschas bei.

Mithilfe des Projekts kann das Land ein nationales Datenmanagement-Zentrum für Wasserressourcen aufbauen. Ein solches Zentrum ist für Kambodscha langfristig besonders wichtig, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserversorgung und die Landwirtschaft einzudämmen.

Christian Kettel Thomsen, Vizepräsident der EIB mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Kambodscha: „Die Bank der EU investiert heute in eine blühende, sichere und nachhaltige Zukunft für die Menschen in Kambodscha. Gemeinsam mit unseren Partnern in der Asiatischen Entwicklungsbank und der Europäischen Union leisten wir einen greifbaren Beitrag zu wirtschaftlichem Wachstum für alle durch die Landwirtschaft und stärken die Widerstandsfähigkeit des Landes gegenüber Klimawandel und Naturkatastrophen. Dank unserer technischen und finanziellen Unterstützung wird Kambodscha stärker, sicherer und klimaresilienter. Gleichzeitig fördert das Projekt die grüne Erholung des Landes nach der Coronapandemie. Die EIB ist stolz darauf, ein starker Partner der kambodschanischen Regierung zu sein.“

Carmen Moreno, Botschafterin der Europäischen Union in Kambodscha: „Wir begrüßen das verstärkte Engagement der EIB in Kambodscha. Dies ist bereits ihr drittes größeres Infrastrukturprojekt in weniger als zwei Jahren. Das Projekt wird die landwirtschaftliche Produktion ankurbeln und die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel und Naturkatastrophen steigern. Hinzu kommen entscheidende technische Unterstützung und die erforderlichen Instrumente, um die Wasserbewirtschaftung im Land zu verbessern. Mit diesem Projekt unterstützt Team Europe Kambodscha in einem äußerst wichtigen Sektor auf seinem Weg einer partizipativen grünen Erholung aus der Coronakrise. Eine nachhaltige, widerstandsfähige Landwirtschaft und eine partizipative Wasserbewirtschaftung dürften die wirtschaftliche Erholung des Landes und die Schaffung neuer Arbeitsplätze für seine Menschen zusätzlich fördern.“

Aun Pornmoniroth, stellvertretender kambodschanischer Ministerpräsident und Wirtschafts- und Finanzminister: „Die kambodschanische Regierung freut sich über die Unterstützung der EIB für das IAIP. Das Projekt ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Lebensbedingungen und der Agrarproduktion in unserem Land. Dank des IAIP kann sich Kambodscha auch besser an den Klimawandel anpassen und die Bewirtschaftung seiner Wasserressourcen für die Landwirtschaft sowie die Anbaumethoden verbessern. Das Projekt ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie unterschiedliche Partner auf ein gemeinsames Ziel, in diesem Fall ein widerstandsfähigeres und wohlhabenderes Kambodscha, hinarbeiten können.“

Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft

Die Entwicklung der ländlichen Wasser- und Bewässerungsinfrastruktur und die Einführung nachhaltiger Anbaumethoden im Rahmen des IAIP tragen auch entscheidend zu einer schnelleren grünen Erholung der kambodschanischen Wirtschaft nach der Coronakrise bei. Das Projekt fördert die Gleichstellung der Geschlechter und die Teilhabe von Frauen in der ländlichen Wirtschaft, was in Anbetracht der Zahl von Erzeugerinnen in der Subsistenzlandwirtschaft besonders wichtig ist.

Durch die Unterstützung der EIB für das IAIP können mehr Menschen erreicht werden, und die Partner können in einer größeren Zahl von Provinzen die ländliche Bewässerungsinfrastruktur ausbauen. Außerdem wird dadurch für Kambodscha die Finanzierung günstiger. Bei der Projektplanung wurden die Umwelt-, Sozial- und Vergabestandards der EIB berücksichtigt, deren konsequente Anwendung während der Projektdurchführung kontrolliert wird. Dies soll die institutionellen Kapazitäten der kambodschanischen Regierung und die Nachhaltigkeit der ländlichen Infrastruktur insgesamt stärken.

Das IAIP wird gemeinsam mit der Asiatischen Entwicklungsbank und der kambodschanischen Regierung finanziert. Es ist das dritte Projekt, das die EIB in Kambodscha unterstützt. Ihm vorausgegangen waren das Projekt „Bakheng Water Supply“ (in Zusammenarbeit mit der französischen Entwicklungsagentur AFD) mit einer Förderhöhe von 91 Millionen Euro und das Projekt „Sustainable Assets for Agricultural Markets, Business and Trade“ (in Partnerschaft mit dem Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung) mit einer Förderhöhe von 51,5 Millionen Euro. Die Bank der EU hat bislang 222,5 Millionen Euro für soziales und wirtschaftliches Wachstum in Kambodscha bereitgestellt.

Hintergrundinformationen

Die EIB in Asien

Seit 25 Jahren unterstützt die EIB die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Asien und im pazifischen Raum durch vielfältige Projekte: von einer neuen U-Bahn-Linie in Bangalore bis hin zu preisgünstiger und sauberer Energie im Westen Nepals.

In Asien legt die EIB den Schwerpunkt auf Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit in allen Sektoren. Über unsere Finanzierungen mobilisieren wir weitere Mittel, die zur Umsetzung der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung bis 2030 erforderlich sind. Bei unseren Projekten achten wir auch auf den Aspekt der Geschlechtergleichstellung. Frauen, Männer, Mädchen und Jungen sollen gleichermaßen und gerecht profitieren.

Die EIB in Kambodscha

Die Europäische Investitionsbank fördert die nachhaltige Entwicklung Kambodschas seit 2018. Als Bank der EU hat sie bislang 222,5 Millionen Euro in dem Land investiert und den Zugang zu Trinkwasser in der Hauptstadt Phnom Penh und die Sanierung ländlicher Infrastruktur gefördert. Damit hat sie die Lebensqualität von Millionen von Menschen verbessert. Die Bank der EU arbeitet mit der Europäischen Union, der kambodschanischen Regierung und anderen Entwicklungspartnern in dem Land zusammen.