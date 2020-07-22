Beide Einrichtungen stellen jeweils 25 Millionen Euro bereit

Mittel fließen in die Entwicklung neuer technischer Lösungen für das Gesundheitswesen, die Industrie und den Smart-Home-Sektor

Investitionen verteilen sich auf Spanien, Deutschland und Dänemark

Finanzierung erfolgt im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das spanische Förderinstitut Instituto de Crédito Oficial (ICO) unterstützen die Innovationsstrategie der spanischen Unternehmensgruppe Dominion mit 50 Millionen Euro. Dominion widmet sich neben der Entwicklung integrierter ingenieurtechnischer Lösungen der Ausführung, dem Betrieb und der Instandhaltung von Projekten. EIB und ICO stellen jeweils 25 Millionen Euro bereit. Die vorgesehenen Investitionen in die Digitalisierung in Spanien, Deutschland und Dänemark tragen zum Erreichen der Ziele der Digitalen Agenda für Europa bei.

Dominion konzentriert sich bei seiner Innovationsstrategie darauf, industrielle Prozesse durch die Digitalisierung effizienter zu machen (Industrie 4.0) und neue technische Lösungen für Bereiche wie das Smart-Home-Management, den digitalen Handel oder die Arbeitsplatzsicherheit zu entwickeln. Durch die Verbesserung von Prozessen im Krankenhausmanagement ermöglicht die Strategie außerdem Innovationen im Gesundheitssektor. Diese Technologien sind entscheidend, um Gesundheitsinfrastruktur schnell an Notsituationen wie die Coronakrise anpassen zu können.

Das EIB-Darlehen wird durch die Investitionsoffensive für Europa besichert. Dadurch kann die Bank Projekte finanzieren, die aufgrund ihrer Struktur oder Art einen besonderen Zusatznutzen bieten. Durch das Projekt, das über vier Jahre umgesetzt wird, kann das Unternehmen seine Position in mehreren äußerst wettbewerbsintensiven Sektoren festigen und das Lösungs- und Dienstleistungsangebot für seine Kunden ausbauen. Auch die Beschäftigung wird profitieren. Während der Durchführung entstehen 400 Arbeitsplätze, zusätzlich sichert das Projekt 175 Arbeitsplätze für hoch qualifizierte Beschäftigte in den Zentren des Unternehmens für Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI).

Emma Navarro, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Spanien: „Wir freuen uns, die FEI-Strategie von Dominion zu unterstützen, mit der das Unternehmen die Digitalisierung von Schlüsselsektoren der europäischen Wirtschaft vorantreibt – Sektoren, die erwiesenermaßen wichtig für die Bewältigung von Wirtschafts- und Gesundheitskrisen wie der aktuellen Corona-Pandemie sind. Dieses Projekt wird die Wettbewerbsfähigkeit eines führenden spanischen Unternehmens bei der Entwicklung effizienter Produktionsprozesse stärken. Es unterstreicht, wie stark sich die EIB für die Innovation in Europa einsetzt, die wesentlich ist, um den Wiederaufbau der Wirtschaft nach Corona zu fördern.“

ICO-Präsident José Carlos García de Quevedo: „Die Unterzeichnung dieser Finanzierungsverträge ist Teil der Maßnahmen des ICO, um vorrangige Prozesse wie Innovationen und die Digitalisierung der Produktion voranzutreiben. Diese Prozesse begünstigen eine solide wirtschaftliche Erholung und schaffen und erhalten Arbeitsplätze.“

Mikel Barandiarán, CEO von Dominion: „Wir haben kürzlich mit dem ICO zusammengearbeitet und jetzt mit der EIB die zweite Finanzierung unterzeichnet. Neben der wirtschaftlichen Unterstützung ist für uns vor allem wichtig, dass der innovative Charakter und die Relevanz unserer Projekte anerkannt werden.“

Innovationsfinanzierung

Innovation und Kompetenzaufbau sind grundlegende Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum und neue Arbeitsplätze für hoch qualifizierte Beschäftigte. Beides ist entscheidend, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher ist die Finanzierung von Innovationen eines der vorrangigen Ziele der EIB. Im Jahr 2019 stellte sie 14 440 Millionen Euro für verschiedene FEI-Projekte zur Verfügung. Allein in Spanien unterstützte die EIB im vergangenen Jahr Innovationsprojekte spanischer Unternehmen mit mehr als 1 320 Millionen Euro.

Dieses ist die zweite Vereinbarung, die die EIB mit Dominion abschließt. 2016 unterstützte die Bank bereits mit einer anderen Finanzierung verschiedene Innovationsprojekte des Unternehmens. Das Darlehen der EIB gab dem Unternehmen die notwendige Stabilität, um seine FEI-Strategie umzusetzen.

Das ICO hat die Förderung von Innovation und Digitalisierung als bereichsübergreifenden Ansatz in seinen Fahrplan integriert und folgt damit den Prioritäten, die die Europäische Union im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa festgelegt hat. Es fördert die Finanzierung von Projekten, die Investitionen in Innovation und Digitalisierung nach sich ziehen, und will damit die spanischen Unternehmen wettbewerbsfähiger machen und zur Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze beitragen.

Das Instituto de Crédito Oficial (ICO – www.ico.es) ist eine öffentliche Einrichtung, die dem spanischen Ministerium für Wirtschaft und digitalen Wandel untersteht. Das ICO ist ein wichtiger Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Großprojekte. Es trägt zu einem nachhaltigen Wachstum bei, das alle Menschen einschließt, und unterstützt wirtschaftliche Aktivitäten, die wegen ihrer gesellschaftlichen, kulturellen oder ökologischen Bedeutung oder ihrer Neuartigkeit besonders förderwürdig sind.