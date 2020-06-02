Die EIB und das Ministerium für Entwicklung der Gemeinden und Territorien der Ukraine unterzeichnen eine Kooperationsvereinbarung, um die Vorbereitung des Projekts Energieeffizienz öffentlicher Gebäude zu erleichtern.

Die Zusammenarbeit schließt eine Zuwendung von 150 000 Euro des EPTATF ein.

Das Projekt wird die Energieeffizienz von 1 000 Gebäuden (hauptsächlich Kindergärten, Krankenhäuser und Schulen) steigern, mehr als eine Million Tonnen CO 2 vermeiden und 2,5 Millionen Menschen zugutekommen. Es wird im Anschluss durch ein Darlehen über 300 Millionen Euro der EIB und umfangreiche Zuschüsse der E5P und der EU finanziert werden. Die EIB führt Gespräche mit der E5P und der EU über weitere substanzielle Zuschüsse zu dem Programm.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) als Bank der Europäischen Union und das ukrainische Ministerium für Entwicklung der Gemeinden und Territorien haben eine Kooperationsvereinbarung über Beratungsdienste geschlossen, um die Vorbereitung des Projekts für Energieeffizienz öffentlicher Gebäude in der Ukraine zu unterstützen. Das Abkommen wurde heute im Vorfeld der Gebertagung des Treuhandfonds für technische Hilfe in der Östlichen Partnerschaft (EPTATF) unterzeichnet, der 150 000 Euro für die Umsetzung dieser Vereinbarung bereitstellen wird.

Das Projekt für Energieeffizienz öffentlicher Gebäude in der Ukraine dürfte zusätzlich zu den Beratungsdiensten im Anschluss durch ein EIB-Darlehen über 300 Millionen Euro und Zuschüsse der E5P und der EU finanziert werden. Die Finanzierung kompensiert die größten Sektorengpässe: fehlende Mittel mit langen Laufzeiten für kleine und mittelgroße Städte in der Ukraine und mangelnde Unterstützung für den gesamten Zyklus der Einzelprojekte für Energieeffizienz wie Überprüfung der Planung, Auftragsvergabe, Auftragsverwaltung, Bauaufsicht und ‑überwachung, Inbetriebnahme, Testphase und Abnahme. Mehr Investitionen und umfangreiche technische Hilfe können sich spürbar positiv auf die Wirtschaft auswirken.

Das Projekt wird die Energieeffizienz in 1 000 Gebäuden – in erster Linie Kindergärten, Krankenhäuser und Schulen – steigern. Es wird dazu beitragen, mehr als eine Million Tonnen CO 2 zu vermeiden, und 2,5 Millionen Menschen im ganzen Land zugutekommen. Durch die Einbeziehung von Covid-19-Schutzmaßnahmen wird das Projekt auch die mittel- und langfristige Pandemiebereitschaft öffentlicher Gebäude und vor allem von Krankenhäusern stärken.

Jean-Erik de Zagon, Leiter des EIB-Büros in der Ukraine: „Der EPTATF-Zuschuss der Geberländer stärkt die enge Zusammenarbeit zwischen der EIB und der Ukraine bei der Steigerung der Energieeffizienz öffentlicher Gebäude im Land. Als Klimabank der EU ist dies eine Priorität für die EIB. Das Projekt wird die Lebensbedingungen für die Menschen in der Ukraine verbessern, zu erheblichen Energieeinsparungen mit positiven Auswirkungen auf den Klimawandel führen sowie die Heizkosten und die Abhängigkeit der Ukraine von Energieimporten verringern.“

Wasil Losinskji, Erster stellvertretender Minister für Entwicklung der Gemeinden und Territorien der Ukraine: „Das Ministerium für Entwicklung der Gemeinden und Territorien der Ukraine und die EIB haben eine Vereinbarung über die Bereitstellung eines Darlehens mit niedrigen Zinsen und langer Laufzeit von 300 Millionen Euro für die Durchführung umfangreicher energetischer Sanierungsarbeiten an öffentlichen Gebäuden unterzeichnet. Die Arbeiten umfassen die Installation moderner energieeffizienter Geräte, von Messgeräten und Steuerungsanlagen sowie u. a. die Modernisierung von Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungsanlagen.“

Der EPTATF

Der Treuhandfonds für technische Hilfe in der Östlichen Partnerschaft (EPTATF) ist ein Finanzierungsinstrument für mehrere Zwecke in mehreren Sektoren. Er bietet den Ländern der Östlichen Partnerschaft konkrete technische Hilfe. Zudem stellt er diesen Ländern Know-how und Ressourcen zur Verfügung, damit sie ihre Kompetenzen für die Projektvorbereitung und -durchführung verbessern und leichter Finanzierungsmittel für EIB-geförderte Projekte mobilisieren können. Der EPTATF bewirkt einen hohen Zusatznutzen: Projekte werden durch eine bessere Vorbereitung für Banken akzeptabler, und die Entwicklungswirkung der Investitionsprojekte in den Empfängerländern nimmt zu.