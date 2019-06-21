© Ecotierra

„Wir begrüßen den Aufruf des Europäischen Rates an die Bank der EU, unsere Klimaschutzaktivitäten weiter auszubauen. Vergangene Woche habe ich den Wirtschafts- und Finanzministern der EU mitgeteilt, dass die EIB ihre Klimafinanzierungen deutlich verstärken kann, wenn die EU-Mitgliedstaaten das wollen. Nun haben sie uns ein deutliches Signal gegeben – und wir sind bereit!

Klimaschutz und Nachhaltigkeit haben für die EIB-Gruppe hohe Priorität. Von Anfang an waren wir in der EU beim Klimaschutz vorne mit dabei. Die Bank der EU ist einer der weltweit größten Geldgeber für den Klimaschutz. Es ist unsere Aufgabe, Geld zu mobilisieren, um die Erderwärmung zu begrenzen und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels voranzutreiben. Private Investitionen sind dabei unabdingbar, denn allein mit öffentlichen Investitionen werden wir unsere Klimaziele oder die UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung niemals erreichen.

Wir wollen die Aktivitäten der Bank künftig so ausrichten, dass sämtliche Finanzierungen mit den Pariser Klimazielen von 2015 in Einklang stehen. Unseren Anteilseignern werden wir ehrgeizige neue Ziele für unsere Klimafinanzierungen vorschlagen. Diese Ziele werden sich daran orientieren, dass weltweit nicht Milliarden, sondern Billionen in den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel investiert werden müssen.

Als Bank der EU arbeiten wir Hand in Hand mit anderen EU-Einrichtungen. Wir kooperieren sehr eng mit der Europäischen Kommission, besonders der Generaldirektion Klimapolitik, um eine optimale Antwort der EU zu ermöglichen. InvestEU und andere hochkarätige Initiativen wollen wir in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und anderen Partnern bestmöglich nutzen, um unsere Klimazusagen zu erfüllen.

Auf der Basis unseres finanziellen Know-hows und unserer Beratungskompetenz werden wir solide Projekte entwickeln – damit Europa im weltweiten Kampf für Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch künftig in der ersten Reihe steht.“

Zwischen 2012 und 2018 investierte die EIB-Gruppe 150 Milliarden Euro in den Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit und unterstützte so Investitionen von insgesamt 550 Milliarden Euro. 2007 begab die EIB-Gruppe die weltweit erste grüne Anleihe. Heute hat dieser Markt ein Volumen von mehr als 530 Milliarden Euro.