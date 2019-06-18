Europäische Investitionsbank (EIB) und Nordische Investitionsbank (NIB) bestätigen bei hochrangigem Treffen in Helsinki gemeinsame Zusagen

Künftig enge Zusammenarbeit in den Bereichen Klima und ökologische Nachhaltigkeit

Am Rande eines Besuchs des Direktoriums der EIB in Helsinki fand diese Woche ein Treffen auf höchster Ebene mit dem Management der NIB statt. Die Zusammenarbeit der beiden multilateralen Institutionen reicht in die 1980er-Jahre zurück und wurde 2014 durch eine gemeinsame Absichtserklärung bekräftigt.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Beide Banken wollen ihre erfolgreiche Kooperation weiter ausbauen. Klima, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit sind vorrangige Ziele der nordischen Regierungen. Wir werden in diesen Bereichen und vor allem im Energiesektor und Wohnungsbau gezielt zusammenarbeiten.“

Henrik Normann, Präsident und CEO der NIB: „Die NIB finanziert Projekte, die die Produktivität steigern und zum Umweltschutz in den nordischen und baltischen Ländern beitragen. Ökologische Nachhaltigkeit gehört zu den Eckpfeilern unseres Auftrags. Dank der konstruktiven Partnerschaft und Zusammenarbeit mit der EIB können nachhaltige Finanzierungen in Zukunft noch mehr bewirken.“

Im Mittelpunkt sollen vor allem das Klima und ökologisch nachhaltige Investitionen stehen. In diesen Bereichen, die auch Bestandteil der Absichtserklärung von 2014 waren, arbeiteten die beiden Banken schon in den vergangenen Jahren auf institutioneller und operativer Ebene eng zusammen.