Neue Finanzierungen von 905 Millionen Euro für Schienen- und Straßenverkehrsprojekte in Europa

Eine Milliarde Euro für Unternehmensförderung und Innovation

Mittel für bezahlbaren Wohnraum in Berlin und neues Krankenhaus in Belgien

Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat neue Finanzierungen in Höhe von insgesamt 2,4 Milliarden Euro genehmigt. Die Mittel sind für bessere öffentliche Dienstleistungen, modernere Infrastruktur und mehr Investitionen des Privatsektors bestimmt. Dies ist das Ergebnis der heutigen Sitzung des Verwaltungsrats in Luxemburg.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Die heute von der Bank der EU genehmigten Projekte werden den Menschen konkret helfen – sie kommen künftig schneller ans Ziel, haben Zugang zu saubererem Trinkwasser, finden bezahlbare Wohnungen und werden im Krankenhaus besser versorgt. Die EIB ist Europas Klimaschutzbank. Die heutigen Projekte dienen dem Kampf gegen den Klimawandel und seine Folgen – einer immer dringenderen Herausforderung für Europa und die ganze Welt.“

Stadt- und Seeverkehr und grenzüberschreitende Projekte

Die EIB genehmigte 905 Millionen Euro für fünf Verkehrsprojekte in Österreich, Frankreich, Deutschland, Lettland und den Niederlanden.

Für Pendler in Paris, Amsterdam und Norddeutschland werden sich dadurch die Fahrzeiten verkürzen.

Die EIB finanziert außerdem den Ausbau des acht Kilometer langen Karawankentunnels zwischen Österreich und Slowenien.

Modernere Wasserinfrastruktur und besserer Hochwasserschutz

Die EIB stimmte langfristigen Finanzierungen von 177 Millionen Euro für eine bessere Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie den Hochwasserschutz in Kosovo, Belarus und den Niederlanden zu.

In Gjilan, der viertgrößten Stadt in Kosovo, fördert sie ein Projekt für die Behandlung der gesamten Abwässer.

EIB-Mittel fließen außerdem in modernere Wasser- und Abwasserleistungen in Belarus und in eine verbesserte Trinkwasseraufbereitung. Bislang übersteigt dort der Eisengehalt des Wassers die international anerkannten Grenzwerte.

In den Niederlanden wird die EIB gemeinsam mit der NWB Bank neue Investitionsprojekte regionaler Wasserbehörden zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und des Wassermanagements unterstützen. Dadurch wird die vorhandene Infrastruktur – wie im nationalen Delta-Programm vorgesehen – widerstandsfähiger gegen den Klimawandel gemacht.

Unternehmensförderung und Innovation

Der Verwaltungsrat genehmigte über eine Milliarde Euro, die direkt in Innovation und Forschung fließen oder indirekt über lokale Partnerbanken an private Unternehmen in Spanien und Zypern weitergeleitet werden.

Wohnungsbau, Gesundheitswesen und Telekommunikation

Die EIB wird den Bau von 1 300 neuen Sozial- und kostengünstigen Wohnungen in Berlin und ein neues modernes Krankenhaus in der belgischen Stadt Charleroi mit einem Einzugsgebiet von 430 000 Menschen fördern.

Ferner genehmigte der Verwaltungsrat Mittel für ein neues Seekabel, das den Internetzugang und die Telekommunikation in Cabo Verde deutlich verbessern wird.

1,1 Milliarden Euro für neue Investitionen im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa

Drei Finanzierungen, die der Verwaltungsrat der EIB genehmigte, sind durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert.