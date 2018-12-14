Die EIB und das ungarische Unternehmen für Automobiltechnologie, AImotive, unterzeichnen einen Kredit über 20 Millionen Euro für die Erforschung und Entwicklung einer KI-Software für selbstfahrende Autos

Mit dem Kredit kann AImotive seine Technologie weiter verbessern und in den nächsten Jahren Produkte für die Automobilindustrie auf den Markt bringen

Die neuartige künstliche Intelligenz von AImotive senkt Kosten und macht selbstfahrende Autos sicherer

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Venture-Debt-Kredit über 20 Millionen Euro an das ungarische Technologieunternehmen AImotive. Die Mittel sind für die Erforschung und Entwicklung des innovativen Systems des Unternehmens für selbstfahrende Autos bestimmt, das auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert. AImotive will ein führender Software- und Dienstleistungsanbieter in der weltweiten Entwicklung selbstfahrender Technologien werden.

Der EIB-Kredit ist durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert – das Herzstück der Investitionsoffensive für Europa, auch bekannt als Juncker-Plan. Mit den Mitteln kann das 200 Mitarbeiter starke Unternehmen seine Arbeit im Geschäftsfeld autonomes Fahren ausbauen, das sich rasant entwickelt. Außerdem kann es seinen Kundenstamm aus Erstausrüstern, Tier-1-Lieferanten und Anbietern von Mobilitätsdiensten erweitern.

AImotive ist zudem in der Lage, seine Technologie weiter zu verfeinern und sichere, für den Einsatz in Automobilen geeignete Versionen seiner Produkte auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen bietet unter anderem eine modulare Software auf KI-Basis für selbstfahrende Autos, eine virtuelle Simulationsumgebung, um die Tests und die Validierung von selbstfahrenden Technologien zu beschleunigen, sowie einen IP Core für leistungsstarke KI-optimierte Rechenleistung mit geringem Stromverbrauch. Das Unternehmen ist mit allen Facetten des autonomen Fahrens vertraut, was seine Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern aus der Automobil- und Technologiebranche erleichtert hat.

EIB-Vizepräsident Vazil Hudák: „Dies ist ein großer Tag für die EIB, denn wir legen den Grundstein für eine führende Rolle Europas im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ich freue mich, dass dies in Mitteleuropa geschieht, wo die Automobilindustrie auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblickt. Prognosen zufolge werden 2035 13–20 Millionen selbstfahrende Fahrzeuge auf den Straßen Europas und Nordamerikas unterwegs sein. Europa muss in der Lage sein, diese globale Revolution im Automobilsektor maßgeblich mitzugestalten, und wir sind stolz darauf, dazu beizutragen.“

AImotive-CEO László Kishonti: „AImotive ist in einer stark umkämpften Branche tätig, die sich in den kommenden Jahren enorm wandeln wird. Wir regen zu einer breiter angelegten Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren in der Branche und einer offenen Entwicklung an, um diesen Wandel voranzutreiben und schnell sichere Produkte auf den Markt zu bringen. Die EIB-Finanzierung hilft AImotive dabei, sein Ökosystem selbstfahrender Technologien weiter zu verbessern und zu einer führenden Plattform im Bereich automatisiertes Fahren zu werden.“

Jyrki Katainen, Vizepräsident der Europäischen Kommission für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit: „Künstliche Intelligenz ist keine Science-Fiction, sondern bereits Teil unseres Alltags und ein wesentliches Kennzeichen des neuen Industriezeitalters. Damit europäische Unternehmen auf diesem Gebiet weltweit mithalten können, müssen wir für mehr Forschung und Entwicklung und eine breitere Nutzung und Verbreitung von Technologien sorgen, was natürlich mehr private und öffentliche Investitionen erfordert. Diese Finanzierung zeigt, dass die Investitionsoffensive für Europa ihren Beitrag zu diesen Bemühungen leisten kann.“