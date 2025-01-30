Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EIB-Gruppe investierte letztes Jahr 314 Mio. Euro in Ungarn

30 Januar 2025
©Caroline Martin/ EIB
  • Die EIB-Gruppe vergab 2024 in Ungarn 314 Mio. Euro, vor allem für Schienenverkehr, Strom für einheimische Industriestandorte und Kredite für KMU
  • Seit 1991 hat die EIB-Gruppe in Ungarn mehr als 25 Mrd. Euro bereitgestellt

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) vergab in Ungarn letztes Jahr 314 Millionen Euro. Damit wurden Projekte gefördert, die den Schienenverkehr verbessern und die Stromversorgung einheimischer Industriestandorte und den Zugang zu Krediten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) erleichtern.  Die Finanzierungen stammten von beiden Einrichtungen der EIB-Gruppe, der EIB und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF).

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Unser Jahresergebnis 2024 ist eine gute Nachricht für Ungarn und die EU. Es zeigt, dass wir in der Lage sind, nationale und EU-Prioritäten zu unterstützen und sicherzustellen, dass es den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen gut geht. Wir können eine wettbewerbsfähige, nachhaltige und grüne Zukunft weltweit fördern und gleiche Chancen und höhere Lebensstandards für alle schaffen.  Seit 1991 hat die EIB-Gruppe mehr als 25 Milliarden Euro in Ungarn investiert und sich damit als einer der zuverlässigsten Geldgeber und Berater des Landes etabliert. Diesen Weg wollen wir weitergehen.“

Moderne Schienen- und Stromnetze

Der größte Kredit der EIB-Gruppe in Ungarn letztes Jahr ging mit 160 Millionen Euro an den Bahnbetreiber GYSEV, um die Schienennetze zu sanieren und alte dieselbetriebene Züge durch neue Elektrotriebzüge zu ersetzen. Die Zugverbindungen zwischen Ungarn und Österreich werden dadurch deutlich zuverlässiger. Die Gelder beschleunigen außerdem die Modernisierung des nationalen Schienennetzes – eine Entwicklungspriorität Ungarns. Sie kurbeln die wirtschaftliche Aktivität in westungarischen Kohäsionsregionen an, machen das Pendeln für Hunderttausende Menschen jedes Jahr schneller und bequemer und verringern die Luftverschmutzung.

Die EIB-Gruppe förderte außerdem mit 90 Millionen Euro Investitionen der Energiegesellschaften E.ON und MAVIR in den Ausbau der Stromnetze, um den Strombedarf wichtiger Industriestandorte zu decken, einschließlich solcher die die strategische Autonomie der EU bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen stärken. Diese Finanzierung fördert die wirtschaftliche Aktivität in ungarischen Kohäsionsregionen.

Rund 64 Millionen Euro der EIB-Gruppe kamen kleinen, mittleren und Midcap-Unternehmen in Ungarn zugute, die das Rückgrat der ungarischen Wirtschaft bilden und wesentlich zur Beschäftigung beitragen.

Ergebnisse der EIB-Gruppe

Weitere Infos zu den Ergebnissen der EIB-Gruppe finden Sie hier: Jahrespressekonferenz der EIB-Gruppe

Weitere Seiten zu diesem Thema

Kontakt

Tibor Jona

Press Office

Referenz

2025-042-DE

Teilen

Tags

  • Jahrespressekonferenz
  • Direktorium
  • Teresa Czerwińska
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
18 März 2025

EIB-Gruppe vergibt 2024 in Kroatien Rekordfinanzierungen von insgesamt 1,24 Mrd. Euro

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) hat letztes Jahr in Kroatien Finanzierungen im Rekordvolumen von 1,24 Milliarden Euro vergeben. Finanziert wurden vor allem grüne Verkehrsmittel sowie Städte und Unternehmen. 937 Millionen Euro kamen von der EIB, 303,2 Millionen Euro vom Europäischen Investitionsfonds (EIF), der vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Midcap-Unternehmen in Europa fördert.

Jahrespressekonferenz Direktorium Teresa Czerwińska Kroatien Europäische Union Soziale und territoriale Zusammenhalt
12 Februar 2025

Hungarian companies more upbeat about business outlook, EIB Investment Survey shows

Hungarian companies have become more optimistic about the business environment after their concerns eased over growth obstacles including energy costs, according to a European Investment Bank (EIB) Group survey.  Firms in Hungary see fewer barriers to investments than the European Union  average even as it’s too soon to predict an overall domestic rebound, new country results from the EIB Group Investment Survey (EIBIS) show.

Economics EIBIS Surveys Investment Hungary European Union
11 November 2024

Nearly two-thirds of Hungarians respondents recognise that they will have to adapt their lifestyle due to climate change, EIB survey finds

Hungarian respondents recognise the need to adapt their lifestyle due to the effects of climate change, according to the annual Climate Survey commissioned by the European Investment Bank (EIB). Many believe that investing in adaptation now will prevent higher costs in the future.