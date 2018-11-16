Der mit 100 000 Euro dotierte Preis, der zum neunten Mal vom luxemburgischen Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten verliehen wird, ging dieses Jahr an Advans Côte d’Ivoire (CI). Die Preisverleihung fand in der Europäischen Investitionsbank in Luxemburg statt.

Der Preis 2018 würdigt einen Finanzdienstleister, der transparente und sichere Technologie nutzt, um Mikrofinanzkunden neue Möglichkeiten für Kredite, Spareinlagen, Versicherungen und Geldüberweisungen zu bieten und gleichzeitig die Effizienz seines Backoffice zu gewährleisten.

Die von Advans CI bereitgestellten Technologielösungen richten sich an Kakaobauern und sollen die Einschulung ihrer Kinder fördern. Dienstleistungen des elektronischen Zahlungsverkehrs entsprechen den Bedürfnissen nach Rückverfolgbarkeit und Sicherheit der Genossenschaften bei der Bezahlung ihrer Mitglieder, den Kakaobauern. Gleichzeitig stellt Advans CI den Kakaobauern Überbrückungskredite für den Schulbesuch ihrer Kinder bereit. Diese beruhen auf Algorithmen, die die Einnahmen der Bauern abbilden. Sie können so das Schulgeld ihrer Kinder pünktlich bezahlen.

Die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte und deren konkrete Auswirkungen für einkommensschwache Familien weckten die Aufmerksamkeit der Jury. Darauf wies Romain Schneider, der luxemburgische Minister für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten und Vorsitzender der Jury, hin: „Advans CI verstand die Bedürfnisse von ivorischen Kakaobauern und bietet auf deren Bedürfnisse abgestimmte technologische Lösungen an, sowohl im Hinblick auf Spareinlagen und Kakaogeschäfte, als auch auf Kredite, die es den Kindern der Kunden ermöglichen, auch vor der Erntezeit in die Schule zu gehen.“

Die Europäische Investitionsbank – die Finanzierungseinrichtung der Europäischen Union – ist fest davon überzeugt, dass Innovationen auch den Mikrofinanzsektor gewaltig verändern. EIB-Präsident Werner Hoyer: „Mit der Finanztechnologie eröffnen sich ganz neue Chancen für die Teilhabe aller am Finanzsektor. Die drei Finalisten, allen voran Advans CI, geben uns Denkanstöße, wie wir bei Entwicklungsfinanzierungen die Möglichkeiten der Finanztechnologie erfolgreich nutzen können.“

Der Europäische Mikrofinanzpreis

Der Europäische Mikrofinanzpreis ist weltweit einzigartig. Er wurde im Oktober 2005 von der luxemburgischen Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten im luxemburgischen Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten aus der Taufe gehoben, um innovative Mikrofinanzinitiativen zu stärken. Organisiert wird seine Verleihung vom luxemburgischen Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten, der Europäischen Plattform für Mikrofinanzierungen (e-MFP) und dem „Inclusive Finance Network Luxembourg“ (InFiNe.lu) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank.

http://www.european-microfinance-award.com/