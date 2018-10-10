Wichtige Partnerschaft mit der Republik Indonesien geplant

Neue Initiative zur Eindämmung des Plastikmülls und Reinigung der Ozeane

Multinationale Entwicklungsbanken engagieren sich gemeinsam für eine klimaresiliente grüne Infrastruktur

Am Rande der Jahrestagung von IWF und Weltbankgruppe, die diese Woche in Nusa Dua auf der indonesischen Insel Bali stattfindet, kündigt die Europäische Investitionsbank (EIB) gemeinsam mit ihren Partnern eine Reihe größerer Initiativen an.

Die Bank der EU trifft dort mit regionalen Partnern aus aller Welt sowie mit multinationalen Entwicklungsbanken und internationalen Finanzierungsinstitutionen zusammen. Gemeinsam werden sie darauf hinweisen, dass die Herausforderungen unserer Zeit nur durch Zusammenarbeit und die Einbindung privater Investoren zu meistern sind. Nur so können der Klimawandel bekämpft und eine Anpassung an seine Folgen ermöglicht werden, resiliente Städte und Regionen sowie grüne Infrastruktur entstehen und natürliches Kapital wie unsere Ozeane geschützt werden.

Im Vorfeld der Jahrestagung von IWF und Weltbankgruppe sagte EIB-Präsident Werner Hoyer: „Partnerschaften sind wichtiger als je zuvor, denn alleine können wir die globalen Herausforderungen in ihrem heutigen Ausmaß nicht bewältigen. So treten etwa die Auswirkungen des Klimawandels mit immer größerer Häufigkeit und Intensität in Erscheinung, und unsere Umwelt und natürlichen Ressourcen sind immer stärkeren Belastungen ausgesetzt. Auch die schreckliche Katastrophe auf der indonesischen Insel Sulawesi ist als weiterer Aufruf an uns alle zu verstehen, den Aufbau resilienterer Gesellschaften zu unterstützen. Multilaterale Finanzierungsinstitutionen wie die EIB sind wichtig, um privates Kapital für die Energiewende und die Nachhaltigkeitsziele zu mobilisieren, denn nur so sind die Vorgaben des Pariser Übereinkommens und die UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Sämtliche Initiativen, die die EIB auf der Jahrestagung von IWF und Weltbankgruppe vorstellt, sind das Ergebnis multilateraler Maßnahmen und einer engen Zusammenarbeit mit Partnern des öffentlichen und des privaten Sektors.“

Die EIB plant eine stärkere Zusammenarbeit mit der Republik Indonesien zur Förderung einer grünen Infrastruktur, eine neue Initiative zur Reinigung der Ozeane in Zusammenarbeit mit der KfW-Gruppe (im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland) und der Agence Française de Développement (AFD) sowie die weitere Unterstützung einer grünen Infrastruktur in Partnerschaft mit anderen multilateralen Banken auf dem Globalen Infrastrukturforum.

Die neue Initiative gegen die Verschmutzung der Weltmeere wird in der Veranstaltung der KfW-Gruppe am 14. Oktober (Beginn 13.00 Uhr) auf Bali bekannt gegeben. Journalisten sind willkommen und werden gebeten, ihre Teilnahme bei der unten stehenden Kontaktperson zu bestätigen. (Siehe beigefügte Einladung)

Hochrangige Vertreter der EIB, die auf Bali zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen