Neue Finanzierungsplattform von EIB und Tesi investiert in den kommenden acht Jahren 100 Millionen Euro in wachstumsorientierte kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und innovative Midcap-Unternehmen

Das Darlehen ist durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen besichert, der Teil des erfolgreichen Juncker-Plans ist

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Investmentgesellschaft Suomen Teollisuussijoitus Oy Tesi haben ein Finanzierungsprogramm vereinbart, um Mittel für das Wachstum finnischer Unternehmen bereitzustellen. Besichert ist das Programm durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), der das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa der Juncker-Kommission ist. Tesi wird Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 100 Millionen Euro verwalten, die an vielversprechende Unternehmen gehen sollen. Die Gelder stammen zur Hälfte von der EIB und zur Hälfte von Tesi. Der Privatsektor soll weitere 100 Millionen Euro zuschießen, sodass insgesamt 200 Millionen Euro in KMU (bis 250 Beschäftigte) und Midcap-Unternehmen (bis 3 000 Beschäftigte) investiert werden können.

Über die Plattform werden EIB-Mittel in Form von eigenkapitalähnlichen und Eigenkapitalfinanzierungen von Tesi ergänzt. Wachstumsorientierte KMU und innovative Midcap-Unternehmen sollen jeweils zwischen 15 Millionen Euro und 30 Millionen Euro erhalten. Darüber hinaus muss in jeder Finanzierungsrunde privates Kapital in mindestens der gleichen Höhe beigesteuert werden. Das Kapital kann für Wachstum, Internationalisierung und Produktentwicklung verwendet werden.

Wirtschaftsminister Mika Lintilä: „Finnland hat die Finanzierungsinstrumente der EU bisher immer sehr gut eingesetzt, und die jetzige Regierung wird diesen Weg weitergehen. Das gilt besonders für die Möglichkeiten, die der EFSI bietet. Ein Finanzierungsprogramm, wie es Tesi und die EIB heute vorgestellt haben, ist so in den nordischen Ländern bisher noch nicht da gewesen. Es ergänzt die verfügbaren Risikofinanzierungsquellen und beseitigt finanzielle Engpässe von Wachstumsunternehmen. Das Programm wird das Wachstum innovativer Wachstumsunternehmen und Midcap-Unternehmen, die für die finnische Wirtschaft und Beschäftigung eine wichtige Rolle spielen, enorm voranbringen.“

Jan Sasse, CEO von Tesi: „Dieses neue Modell ermöglicht größere Finanzierungsrunden als früher und diversifiziert die Finanzierung wachstumsorientierter Unternehmen. Es fördert das Wachstum und die Internationalisierung von Unternehmen und erhöht ihre Investitionskapazität. Wir freuen uns, mit der EIB als Partner finnische Unternehmen über den EFSI mit Eigenkapital zu versorgen.“

Mehr Wettbewerbsfähigkeit für europäische Unternehmen

In der Vergangenheit unterstützte die EIB Unternehmen größtenteils in Form von Darlehen und Garantien. Mit der Förderung über Investitionsplattformen betritt sie Neuland. Tesi ist der erste Finanzierungspartner der EIB in den nordischen Ländern, der EFSI-garantierte Mittel in Form von direkten Kapitalbeteiligungen an Unternehmen weiterleitet.

EIB-Vizepräsident Alexander Stubb: „Wir können stolz auf uns sein. Die Plattform soll Marktlücken bei der Eigenkapitalfinanzierung in Finnland schließen, die die Entwicklung und Internationalisierung der Unternehmen ausbremsen. Zwei vorrangige Ziele der EU-unterstützten Investitionsprojekte sind die Förderung von KMU und die Zusammenarbeit mit nationalen Förderinstituten. Insofern haben wir hier einen Volltreffer gelandet.“

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist Teil der Investitionsoffensive für Europa (der sogenannte „Juncker-Plan“). Er soll europäischen KMU helfen, leichter Zugang zu Finanzierungen zu erhalten, mehr zu investieren und zu wachsen.

Jyrki Katainen, Vizepräsident der Europäischen Kommission für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit: „Der Europäische Fonds für strategische Investitionen der Investitionsoffensive für Europa soll kleinen und mittleren Unternehmen das Kapital zugänglich machen, das sie für Wachstum, Innovation und die Schaffung von Arbeitsplätzen benötigen. Bisher profitierten davon europaweit rund 700 000 kleine Unternehmen. Ich freue mich, dass finnischen Unternehmen dank der Investitionsoffensive für Europa seit heute weitere 100 Millionen Euro zur Verfügung stehen.“