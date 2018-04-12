1,7 Milliarden Euro für Verkehrsinvestitionen in Europa und Nordafrika

1,1 Milliarden Euro für Energie und Umwelt

500 Millionen Euro für schnelles Breitbandnetz in Irland

Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank genehmigte in seiner heutigen Sitzung in Luxemburg neue Finanzierungen in Höhe von insgesamt 5,8 Milliarden Euro. Die Mittel sind für 29 Projekte in der Europäischen Union sowie in Afrika und Lateinamerika bestimmt.

Die EIB kann nun Finanzierungen für neue Investitionen in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Verkehr, Stadtentwicklung und Unternehmensfinanzierungsprogramme vergeben. Dazu gehören zwei Darlehen von insgesamt 1,4 Milliarden Euro für den Ausbau der Stockholmer U-Bahn sowie für die Beschaffung von Zügen in der italienischen Region Lombardei.

Der Verwaltungsrat führte außerdem Gespräche zur Vorbereitung auf die Jahressitzung des Rates der Gouverneure, die im Juni in Luxemburg stattfinden wird.

Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank: „Mit den heute bewilligten Projekten verstärkt die EU-Bank ihre Unterstützung für Energieeffizienz, soziale Infrastruktur und kleine und mittlere Unternehmen. Diejenigen Finanzierungen, die im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa durch die EU-Haushaltsgarantie besichert werden, bringen uns dem ursprünglichen Investitionsziel von 315 Milliarden Euro wieder ein Stück näher. Der Plan, EU-Mittel zur Sicherung von Darlehen und Garantien einzusetzen, geht auf: Wir bringen die Investitionstätigkeit in der Europäischen Union wieder auf den richtigen Weg.“

Investitionsoffensive für Europa

Neun der vom Verwaltungsrat der EIB genehmigten Finanzierungen in Höhe von insgesamt 987 Millionen Euro werden über die Investitionsoffensive für Europa abgesichert und ermöglichen Investitionen im Gesamtumfang von sieben Milliarden Euro.

Sie betrafen unter anderem den Ausbau der Stockholmer U-Bahn, ein schnelles Breitbandnetz in Irland, ein Krankenhaus in den Niederlanden, Erneuerbare-Energien-Projekte in Spanien und im Vereinigten Königreich sowie die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen in Griechenland, Frankreich und Spanien.

Leistungsfähigere Flughäfen und höhere Kapazitäten auf Schiene und Straße

Der Verwaltungsrat der EIB sagte 1,7 Milliarden Euro für neue Investitionsvorhaben zu, die sich positiv auf die Mobilität und die Verkehrsanbindungen in Europa auswirken.

788 Millionen Euro sind für den Bau von drei neuen Abschnitten des Stockholmer U-Bahn-Netzes mit einer Gesamtlänge von 19,6 Kilometern und elf U-Bahnhöfen bestimmt. Außerdem fördert die Bank den Kauf von 161 neuen Zügen für den Einsatz in der italienischen Region Lombardei.

Für die Modernisierung der Infrastruktur des Flughafens Dublin werden 350 Millionen Euro bereitgestellt. Dazu gehören der Bau einer parallelen Rollbahn und der Ausbau der Flugzeugstandplätze.

Weitere 500 Millionen Euro fließen in den Bau einer 200 Kilometer langen Schnellstraße in Polen. Für die Beschaffung von 18 neuen Zügen für die tunesische Vorortlinie, die Tunis mit La Goulette und La Marsa verbindet, werden 45 Millionen Euro vergeben.

Erneuerbare Energien und Umwelt

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern wird durch die Finanzierung eines Biomassekraftwerks in Spanien und eines Offshore-Windparks im Vereinigten Königreich mit insgesamt 455 Millionen Euro gefördert.

Der Verwaltungsrat gab auch grünes Licht für insgesamt 500 Millionen Euro für klimaschutzbezogene Projekte in Frankreich und Deutschland, vor allem in den Bereichen Wasser, Abwasser und Energie.

Außerdem werden große Erneuerbare-Energien-Projekte in Lateinamerika finanziert. Mit 150 Millionen Euro leistet die EIB einen Beitrag zur Stromerzeugung aus sauberen Energieträgern in Brasilien und Mexiko und entspricht somit einem der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung – dem Zugang zu erschwinglicher, zuverlässiger und nachhaltiger Energie.

Stärkung von Forschung und Bildung

Die Bank wird 230 Millionen Euro für Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Dänemark vergeben. Erforscht werden innovative Prozesstechnologien für Anwendungen in der Nahrungsmittel-, Pharma- und der chemischen Industrie sowie im Marinesektor.

Der Verwaltungsrat sagte außerdem 95 Millionen Euro für den Investitionsplan 2016-2020 für den Ausbau des Universitätsgeländes der italienischen LUISS-Universität in Rom zu.

Investitionen in den Gesundheitssektor

Mit 150 Millionen Euro fördert die EIB die Sanierung, den Ausbau und die Modernisierung eines Regionalkrankenhauses in den Niederlanden.

Ferner genehmigte die Bank 128 Millionen Euro für den Bau eines neuen Krankenhauses und für ein Unternehmen, das Pflegeheime und Tagesstätten in Finnland betreibt.

100 Millionen Euro fließen in die Modernisierung, die Sanierung und die Zusammenlegung fünf öffentlicher Krankenhäuser in Österreich.

Verbesserung des Internetzugangs und der Mobilfunkdienste

Die Bank sagte 500 Millionen Euro für den Ausbau eines schnellen Breitbandnetzes, das bis zu 542 000 Haushalte abdecken soll, im Rahmen des irischen Nationalen Breitbandplans zu.

Bau neuer Niedrigstenergiegebäude

Ein EIB-Darlehen von 100 Millionen Euro ist für den Bau von Niedrigstenergiegebäuden in Dänemark bestimmt, darunter sechs Gebäude im Großraum Kopenhagen.