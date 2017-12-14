© Censhare

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen von höchstens 25 Millionen Euro an das deutsche Software-Unternehmen censhare AG. Die von censhare entwickelten und angebotenen Softwarelösungen für mittlere und große Unternehmen helfen den Kunden, die zunehmende Komplexität des digitalen Marketings und der digitalen Kommunikation besser zu bewältigen. Ermöglicht wurde das EIB-Darlehen durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Der EFSI ist die tragende Säule der Investitionsoffensive für Europa, bei der die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission als strategische Partner zusammenarbeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, für Finanzierungen in Deutschland zuständig: „Censhare ist der innovative Anbieter eines vom Unternehmen selbst entwickelten Softwaretools, das eine integrierte Lösung für den Marketing- und Kommunikationsbedarf von mittleren und großen Unternehmen über alle von ihnen genutzten Kommunikationskanälen bietet. Wir fördern Investitionen, die zu mehr Innovation, Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit führen. Dies ist Teil unserer Aufgabe, nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung in Europa voranzubringen.“ Er fügte hinzu: „Es handelt sich hierbei um unsere erste Operation mit censhare mit der Unterstützung des Juncker-Plans. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das bestrebt ist, fortlaufend in FuE zu investieren.“

„Unser Engagment für Innovation in Europa hat 2017 in allen unseren internationalen Märkten zu einem starken Wachstum geführt“, sagte Stephan Wehselau, CFO der censhare AG. „Mit dieser FuE-Investition läuten wir die nächste Phase für unser Unternehmen ein und beschleunigen diesen Wachstumspfad, um in diesem Markt eine Führungsrolle zu übernehmen.“