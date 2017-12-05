Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das spanische Pharmaunternehmen Grifols haben heute ein Darlehen über 85 Millionen Euro unterzeichnet, mit dem Investitionen von Grifols in die Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) finanziert werden. Hierbei stehen vor allem neue therapeutische Indikationen für Plasmaproteine zur Behandlung von chronischen und seltenen Krankheiten im Mittelpunkt. Die Vereinbarung wird durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert. Der EFSI ist der zentrale Bestandteil der Investitionsoffensive für Europa, auch bekannt als „Juncker-Plan“.

Das Darlehen wird zu günstigen Konditionen vergeben: Es ist fest verzinslich, hat eine Laufzeit bis 2027, und zwei Jahre sind tilgungsfrei.

Die EIB ermöglicht damit Forschungsprojekte, die zu mehr Gesundheit und Lebensqualität der Patienten beitragen und stärkt die Innovationsfähigkeit der medizinischen Forschung in der Europäischen Union. Außerdem entstehen dadurch Arbeitsplätze für qualifizierte Beschäftigte, und die biowissenschaftliche Forschung in den Universitäten, Krankenhäusern und Forschungszentren, die mit Grifols zusammenarbeiten, erhält neue Impulse.

Dies ist das zweite Darlehen, das die EIB im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa an Grifols vergibt. Grifols gehörte zu den ersten Unternehmen, die 2015 durch den Juncker-Plan unterstützt wurden und hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit dem aktuellen Darlehen greift das Unternehmen erneut auf diese zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit zurück und unterstreicht damit dessen Bedeutung für seine FEI-Bemühungen.

Als innovatives Pharmaunternehmen investiert Grifols erheblich in FEI. Dabei verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl interne Investitionen in eigene Projekte als auch externe Investitionen umfasst. Zum 30. September 2017 beliefen sich die Nettoinvestitionen in FEI auf 201,6 Millionen Euro, was einem Wachstum von 23,8 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht. Dies macht deutlich, wie groß die Investitionsanstrengungen des Unternehmens sind.