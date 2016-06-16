Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat heute neue Finanzierungen im Gesamtbetrag von 7,4 Milliarden Euro für 38 Projekte in Europa und anderen Regionen der Welt genehmigt. Die Vertragsverhandlungen für die genehmigten Darlehen werden voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen.

Der Verwaltungsrat hat heute neue EIB-Finanzierungen von 3 Milliarden Euro für 17 Projekte genehmigt, die durch die EU-Haushaltsgarantie im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert werden sollen. Dabei handelt es sich unter anderem um FuE-Vorhaben für die Entwicklung neuer Windenergieanlagen in Deutschland, Investitionen in forschungsintensive Start-up-Unternehmen im Bereich Biowissenschaften in Irland und im Vereinigten Königreich sowie Beteiligungen an kleinen Infrastrukturvorhaben in Frankreich und Energieübertragungsanlagen in Italien.

Über die EFSI-Initiative werden zudem Vorhaben zur Verbesserung der Sicherheitsstandards am Flughafen Vilnius, drei Biomassekraftwerke in der litauischen Hauptstadt und in Portugal sowie der Ausbau der 4G-Mobilfunknetze in Schweden und den Niederlanden unterstützt. Im Rahmen des Investitionsplans für Europa sollen außerdem KMU-Vorhaben in Spanien, Griechenland, Italien und Portugal finanziert werden.

Insgesamt eine Milliarde Euro – ebenfalls mit EFSI-Garantie – wurde für eine neue Initiative genehmigt, die den Schadstoffausstoß europäischer Schiffe verringern soll. Geplant sind Investitionen in energieeffiziente Technologien, die Nachrüstung von Schiffen sowie die Finanzierung neuer umweltverträglicherer Schiffe.

„Die EIB setzt den Investitionsplan für Europa erfolgreich um. Die Finanzierungen, die wir inzwischen genehmigt haben, machen über ein Drittel der 315 Milliarden Euro aus, die wir insgesamt für neue Investitionen mobilisieren wollen. An der Diversität und am Umfang der neuen EIB-Darlehen, die heute genehmigt wurden und die mit einer Garantie aus dem EU-Haushalt besichert werden, zeigt sich, dass der Plan neue Mittel mobilisiert, die die Investitionstätigkeit und das Wachstum beschleunigen werden. Diese neuen Finanzierungen mit EFSI-Garantie werden dazu beitragen, die Entwicklung neuer Arzneimittel voranzutreiben, die Energieversorgung sicherer zu machen und die Flughafensicherheit zu verbessern. Diese Vorhaben sind wirklich innovativ und werden letztlich allen Europäern zugutekommen“, erklärte EIB-Präsident Werner Hoyer.

Die neuen Finanzierungen für strategische Investitionen, die der Verwaltungsrat der EIB genehmigt hat, betreffen unter anderem die Modernisierung des Wassernetzes in der spanischen Provinz Bizkaia, die Modernisierung von sieben Krankenhäusern in Stockholm, Sozialwohnungen (einschließlich Flüchtlingsunterkünfte) in Berlin, den Ausbau von zwei Erdwärmekraftwerken in Island und den Bau eines Tiefwasserhafens in Aberdeen (Schottland).

Die Finanzierungen für Verkehrsprojekte, die der Verwaltungsrat in seiner diesmonatigen Sitzung genehmigt hat, betreffen die Modernisierung von Bahnsignalanlagen in Norditalien und die Beschaffung von 40 neuen Straßenbahnwagen für die Stadt Helsinki. Die neu genehmigten EIB-Darlehen für Stadtentwicklungsvorhaben betreffen Bildungseinrichtungen, Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Verkehr, Sozialfürsorge und Kultur sowie Vorhaben in der Wasserwirtschaft in den Städten Szeged (Ungarn), Oulu (Finnland), Prešov (Slowakei) sowie in mehreren deutschen Städten.

Mehr als 3,1 Milliarden Euro der neuen Finanzierungen, die der Verwaltungsrat der EIB heute genehmigt hat, werden kleinen Unternehmen in Europa den Zugang zu Kapital erleichtern, unter anderem in Deutschland, Griechenland, Spanien, Italien, Portugal und in der Türkei. Mit zweckgebundenen Darlehensprogrammen unterstützt die EIB zudem Investitionen von Start-up-Unternehmen und Selbstständigen in Portugal, spanische KMU, die mit der nationalen Innovationsförderagentur CDTI zusammenarbeiten, sowie Kleinbauern und landwirtschaftliche Unternehmen in Afrika.

Die Verwaltungsratssitzung der EIB in dieser Woche folgte auf die dritte Sitzung des Investitionsausschusses des EFSI am 13. Juni. Der Verwaltungsrat genehmigte 13 Projekte, bei denen der Investitionsausschuss grünes Licht für die Garantie aus dem EU-Haushalt gegeben hatte, die Teil des Investitionsplans für Europa ist.

Alle Finanzierungen der EIB müssen vor der Vertragsunterzeichnung vom Verwaltungsrat der Bank genehmigt werden. Das gilt auch für Projekte, die für die EU-Haushaltsgarantie in Betracht kommen. Dann erst werden die Verträge für die Darlehen und Garantien, die der Verwaltungsrat genehmigt hat, mit den Projektträgern und Mittelempfängern abgeschlossen. Daher können sich die endgültigen Zahlen noch ändern.