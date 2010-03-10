Die Europäische Investitionsbank (EIB) gewährt ein Darlehen von 330 Mio PLN (rund 73,7 Mio EUR), um die Modernisierung sowie den Ausbau der Wasserversorgungs- und der Abwasserentsorgungsinfrastruktur in der Stadt Krakau mitzufinanzieren.

Die für die Finanzierungen in Mittel- und Osteuropa, darunter auch Polen, zuständige EIB-Vizepräsidentin Marta Gajęcka erklärte hierzu: „Mit diesem Darlehen erhält das für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in der Stadt Krakau zuständige Versorgungsunternehmen direkten Zugang zu EIB-Mitteln, die in diesem schwierigen Marktumfeld zu günstigen Konditionen bereitgestellt werden. Das Projekt wird dazu beitragen, die Lebensqualität der Einwohner von Krakau zu erhöhen, und Polen dabei unterstützen, die EU-Vorschriften im Umweltbereich umzusetzen.“

Mit dem EIB-Darlehen wird die kommunale Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft der Stadt Krakau, die als Darlehensnehmer und Projektträger fungiert, dabei unterstützt, ihr Investitionsprogramm für den Zeitraum 2009-2013 durchzuführen. Im Rahmen dieses Programms sollen in erster Linie die Trinkwassergewinnungs- und aufbereitungsanlagen, das Wasserversorgungsnetz, das Kanalisationsnetz und die Kläranlage der Stadt erweitert und modernisiert werden.

Die EIB kann auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit polnischen Kommunen, Versorgungsunternehmen und Regionen verweisen. Allein seit dem Jahr 2007 hat die EIB polnischen Kommunen, Versorgungsunternehmen und Regionen Darlehen im Betrag von rund 1,2 Mrd EUR – einschließlich dieses Darlehens – zugesagt. Kommunale Versorgungsunternehmen werden zusehends wichtigere Kontrahenten für die EIB in Polen, und ihr Anteil an den EIB-Finanzierungen, die nicht dem polnischen Staat gewährt wurden, belief sich 2009 auf 36%.

Hintergrundinformationen:

Die EIB, die Bank der Europäischen Union, hat die Aufgabe, durch die Finanzierung von soliden Investitionsvorhaben zur Integration, zur ausgewogenen Entwicklung und zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der Mitgliedstaaten beizutragen. International gesehen liegt Polen an sechster Stelle der Empfängerländer von EIB-Darlehen (nach Spanien, Deutschland, Italien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich) und ist der wichtigste Kunde der EIB in Mittel- und Osteuropa.