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KRAKOW WATER & WASTEWATER

Unterzeichnung(en)

Betrag
83.127.613,48 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 83.127.613,48 €
Wasser, Abwasser : 83.127.613,48 €
Unterzeichnungsdatum
8/03/2010 : 83.127.613,48 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 330 Mio PLN für Modernisierung der Abwasserinfrastruktur in Krakau

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Mai 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/03/2010
20060253
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Krakow Water & Wastewater Project

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK Krakow)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to PLN 325 million. (EUR 70 million.)
Indicative amount up to PLN 657.4 million. (EUR 139.78 million.)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Improvement of the quality and reliability of the water and sewerage infrastructure in the Municipality of Krakow by its extension and modernisation.

The project consists of a large number of investments, which fall under the promoter’s capital programme for the 2009-2013 period. This programme is driven by the need to i) renew and extend the existing asset base, ii) raise operating efficiency, iii) secure supply and service to customers and iv) raise the quality of potable water supplied to comply with EU Directives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of a number of investments in water and wastewater assets. It is expected to have significant positive impacts on the environment. As such it is eligible for Bank financing under Article 267, paragraph (c), of the EU treaty. Compliance with SEA Directive 2001/42/EC, Directive 97/11/EC (EIA Directive) and Directive 92/43/EEC (Habitats Directive) amongst other applicable EU directives will be assessed during appraisal.

The project falls under EU Procurement Directive 93/38/EC of June 1993 and its amendment 2004/17/EC as well as 93/37/EEC of 14 June 1993 for public works contracts, 93/36/EEC of 14 June 1993 for public supply contracts, 92/50/EEC of 18 June 1992 for public service contracts and their amendment Directive 2004/18/EC of 31 March 2004. MPWiK Krakow’s procurement procedures will have to be assessed during appraisal.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - KRAKOW WATER & WASTEWATER - Sludge Thermal Treatment Plant in Krakow
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60675810
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20060253
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - KRAKOW WATER & WASTEWATER - Wastewater Treatment Plant Plaszow
Datum der Veröffentlichung
25 Aug 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68250147
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20060253
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - KRAKOW WATER & WASTEWATER - Rehabilitation of ponds at Wastewater Treatment Plant Plaszow
Datum der Veröffentlichung
25 Aug 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68254240
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20060253
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - KRAKOW WATER & WASTEWATER - Wastewater Treatment Plant Kujawy
Datum der Veröffentlichung
25 Aug 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68256788
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20060253
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - KRAKOW WATER & WASTEWATER - Wastewater Treatment Plant Tyniec
Datum der Veröffentlichung
30 Aug 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68347467
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20060253
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Übersicht
Krakow Water & Wastewater Project
Datenblätter
KRAKOW WATER & WASTEWATER
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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