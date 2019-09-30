>> Hier geht’s zur Transkription.

Wir alle kennen das Schreckensbild des Stadtlebens – hohe Preise, verstopfte Straßen, Smog und Lärm. Unser Podcast will mit Mythen aufräumen. Deshalb erfahren Sie in dieser Folge

wie die ersten Städte entstanden, was die Menschen dazu trieb, auf engem Raum zusammenzuleben, und ob die Vorteile von damals auch heute noch aktuell sind

warum die Städte dann so in Verruf geraten sind (und mit geringer Lebensqualität gleichgesetzt werden)

was Nutzungsmischung bedeutet und ob sie wirklich positiv ist

warum das Landleben die Gesellschaft teuer zu stehen kommt und die Menschen gleichzeitig vereinsamen

warum die Zersiedelung das eigentliche Monster ist, vor dem wir uns in Acht nehmen sollten – und nicht das Leben in kompakten, optimal geplanten, gut organisierten Städten

warum Landflucht durchaus ein Segen für die Natur sein kann

Bei der Europäischen Investitionsbank gibt es Experten aus allen Fachgebieten, die unsere Annahmen, Vermutungen und Theorien wissenschaftlich hinterfragen können. Vom Klima bis zur Cyberkriminalität, von der Gesundheitsversorgung bis zum Bildungswesen.

In dieser Folge unterhalten wir uns mit Brendan McDonagh von der Europäischen Plattform für Investitionsberatung, einer Partnerschaft von EIB und Europäischer Kommission, mit Grzegorz Gajda, der als Experte für Stadtentwicklung bei der EIB arbeitet, und mit Stefanie Lindenberg, Koordinatorin der Fazilität für Naturkapital bei der EIB. Außerdem haben wir Menschen auf der Straße gefragt, ob es sich in Luxemburgs Hauptstadt gut lebt oder ob ihr Herz etwa heimlich für einen ganz anderen Ort schlägt.

In unserem Podcast wollen wir mit Mythen und Ängsten aufräumen. Wir suchen Menschen mit rationalen Ideen und Projekten – zum Wohl von Wirtschaft und Gesellschaft.

