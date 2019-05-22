Der Verkehr ist der Schlüssel zu einer klimafreundlichen Wirtschaft. Wir treffen Menschen, die in ganz Europa an innovativen Projekten arbeiten.
In dieser Sonderfolge von Future Europe sprechen wir über neue Lösungen für eine nachhaltige, saubere Mobilität.
Sie erfahren,
- wie der Talliner Flughafen umweltfreundlicher wird
- wie die französische Gemeinde La Mure mit ihrer Bahn in Richtung nachhaltige Wirtschaft fährt
- ... und warum sich (nicht nur) die Londoner für die neue Schnellbahn Crossrail begeistern, die das Umland mit der Hauptstadt verbinden wird
Unser Podcast „Future Europe“ wirft einen Blick in die Zukunft und zeigt, wie sich Unternehmen, Schulen und andere Einrichtungen für die Welt von morgen rüsten. Alle Projekte, die wir in Future Europe vorstellen, werden von der EU bezuschusst oder von der Europäischen Investitionsbank als Bank der EU finanziert. Wir schildern, wie die Europäische Union den Weg in eine gute, nachhaltige Zukunft ebnet.
Hören Sie jetzt, wie Menschen in Estland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich schon heute eine nachhaltigere Zukunft gestalten.