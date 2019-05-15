Unsere Gesellschaft und die Erde stehen vor großen Herausforderungen. Wir können sie meistern – etwa indem wir die Zukunft sozialer gestalten. Lernen Sie Frauen und Männer kennen, die Menschen mit Behinderung viele Möglichkeiten eröffnen.
In dieser Sonderfolge unseres Podcasts „Future Europe“ sprechen wir darüber, was wir unter sozialer Wirkung verstehen und wie Projekte in ganz Europa den Wandel mitgestalten.
Sie erfahren,
- was Ilunion in Spanien für Menschen mit Behinderung tut und wie es Arbeitsplätze für sie schafft
- wie die niederländische Verspillingsfabriek die Lebensmittelproduktion revolutioniert und dabei einen sozialen Beitrag leistet
- … und warum Pflaumen, denen drei Millimeter fehlen, künftig kein Problem mehr sind
Unser Podcast „Future Europe“ wirft einen Blick in die Zukunft und zeigt, wie sich Unternehmen, Schulen und andere Einrichtungen für eine nachhaltige Welt rüsten. Alle Projekte, die wir in Future Europe vorstellen, werden von der EU bezuschusst oder von der Europäischen Investitionsbank als Bank der EU finanziert. Wir schildern, wie die Europäische Union den Weg in eine gute, nachhaltige Zukunft ebnet.
Hören Sie jetzt, wie Unternehmen in Spanien und den Niederlanden schon heute eine sozialere Zukunft gestalten.