Kultur und Unterhaltung werden unsere Gesellschaft und Wirtschaft in Zukunft stark prägen – Städte werden attraktiver, für die Touristen und die Bevölkerung. Treffen Sie die Menschen, die in Europa Kultur schaffen.
In dieser Sonderfolge unseres Podcasts „Future Europe“ sprechen wir darüber, wie die Kultur sich ändert und wie Projekte in ganz Europa diesen Wandel mitgestalten.
Sie erfahren,
- wie modernere Bildungseinrichtungen, Museen, Kulturzentren und Konzerthallen Lehrende und Lernende inspirieren und die Menschen positiver in die Zukunft blicken lassen
- wie künftige Kulturinvestitionen Stadtzentren beleben und alte Architektur zu neuem Glanz erblüht
- wie Sie die besten Schokokekse backen
Unser Podcast „Future Europe“ wirft einen Blick in die Zukunft und zeigt, wie sich Unternehmen, Schulen und andere Einrichtungen für eine nachhaltige Welt rüsten. Alle Projekte, die wir in Future Europe vorstellen, werden von der EU bezuschusst oder von der Europäischen Investitionsbank als Bank der EU finanziert. Wir schildern, wie die Europäische Union den Weg in eine gute, nachhaltige Zukunft ebnet.
Hören Sie jetzt, was eine Tanzlehrerin, ein Konzertveranstalter und ein Theaterdirektor aus der Slowakei, Polen und Malta Interessantes zu erzählen haben.