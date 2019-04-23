Unser Podcast „Future Europe“ wirft einen Blick in die Zukunft und zeigt, wie Unternehmen, öffentliche Organisationen und gemeinnützige Einrichtungen die Welt von morgen sehen. Alle Projekte, die wir in Future Europe vorstellen, werden von der EU bezuschusst oder von der Europäischen Investitionsbank als Bank der EU finanziert. Wir schildern, wie die Europäische Union den Weg in eine gute, nachhaltige Zukunft ebnet.

In dieser Folge erfahren Sie, wie Schwedens Gesellschaft ohne Bargeld auskommt. Abonnieren Sie „Future Europe“ auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl! Und Sie? Bezahlen Sie auch schon digital? @EIBMatt und @AllarTankler.