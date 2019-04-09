In Sachen Energie ist allen klar: Wir müssen sie effizient nutzen und den Nachschub sichern. Drei Projekte in Litauen, Tschechien und Rumänien zeigen, wie die Bank der EU hilft, diese Ziele zu erreichen.
In dieser Folge von „Future Europe“ erfahren Sie,
- wie alternative Energiequellen die Energiesicherheit erhöhen
- was Menschen zum Energiesparen animiert
- welche Anreize für Anbieter und Verbraucher den Klimaschutz voranbringen
- ... und für alle Quiz-Fans geht’s mit einer Frage los.
Unser Podcast „Future Europe“ wirft einen Blick in die nahe Zukunft und zeigt, wie Unternehmen, öffentliche Organisationen und gemeinnützige Einrichtungen an der Welt von morgen tüfteln. Alle Projekte, die wir in Future Europe vorstellen, werden von der EU bezuschusst oder von der Europäischen Investitionsbank als Bank der EU finanziert. Wir schildern, wie die Europäische Union den Weg in eine gute, nachhaltige Zukunft ebnet.
Wird Ihnen jetzt schon ganz warm ums Herz? Dann hören Sie sich an, was in Tschechien, Litauen und Rumänien gerade läuft.