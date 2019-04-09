Unser Podcast „Future Europe“ wirft einen Blick in die nahe Zukunft und zeigt, wie Unternehmen, öffentliche Organisationen und gemeinnützige Einrichtungen an der Welt von morgen tüfteln. Alle Projekte, die wir in Future Europe vorstellen, werden von der EU bezuschusst oder von der Europäischen Investitionsbank als Bank der EU finanziert. Wir schildern, wie die Europäische Union den Weg in eine gute, nachhaltige Zukunft ebnet.

Wird Ihnen jetzt schon ganz warm ums Herz? Dann hören Sie sich an, was in Tschechien, Litauen und Rumänien gerade läuft.