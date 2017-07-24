In der Schule haben wir gelernt, was „Größenvorteile“ bedeuten. (Sollten Sie an dem Tag gerade gefehlt haben, fasst dieser Podcast für Sie das Wichtigste noch einmal zusammen.) Warum reden jetzt auf einmal alle davon, die „Kleinen“ zu finanzieren? Und es bleibt nicht beim Reden: Die EIB-Gruppe stellt KMU eine Menge Geld bereit. In dieser Folge von „A Dictionary of Finance“, löchern Matt und Allar zwei Top-KMU-Experten der Europäischen Investitionsbank-Gruppe mit Fragen und erfahren, dass es sich bei 99,8 Prozent der Unternehmen in Europa um KMU handelt. Diese Unternehmen beschäftigen 91 Millionen Mitarbeiter und erzielen eine hohe Wertschöpfung.

Wir erfahren außerdem, dass KMU im Umgang mit Banken mit einer Menge Probleme zu kämpfen haben. Da sind zwei Besserwisser, die einen Podcast aufzeichnen und bezweifeln, ob sich die Finanzierung von kleinen Unternehmen überhaupt lohnt, noch harmlos. Matt und Allar versuchen herauszufinden, ob ein hypothetisches KMU, das irgendwie an ein bekanntes soziales Netzwerk erinnert, Geld bekommen würde. Sie bohren nach, welche Hürden KMU beim Zugang zu Finanzierungen überwinden müssen, was eine Sicherheit ist und was sich hinter dem Begriff Business Angel verbirgt.

Diese Woche zu Gast:

Helmut Kraemer-Eis vom Europäischen Investitionsfonds, dem zur EIB-Gruppe gehörenden spezialisierten Anbieter von Risikofinanzierungen für KMU. Helmut beschäftigt sich seit 18 Jahren mit der Finanzierung von KMU.

Pedro Eiras Antunes, Kreditreferent für KMU bei der Europäischen Investitionsbank. Bevor er zur EIB kam, arbeitete Pedro seit 1983 in den Bereichen Banken, Kapitalmärkte, Finanzberatung und in der Hochschullehre.

