Stellen Sie sich vor, Sie wollen für ein paar Freunde ein nettes Sommerfest organisieren. Dazu verschicken Sie Einladungen und bitten um Antwort. Sie kümmern sich um Musik, Essen und Getränke ... Und nun werden Sie anhand dieses Beispiels mit der Sommerparty eine juristische Klausel aus einem Konsortialkreditvertrag verstehen. Das funktioniert nicht, meinen Sie? Ist aber so.

Diese Woche haben wir uns aufgemacht und Juristen zu besonders verwirrend klingenden Fachbegriffen befragt, die bei der Europäischen Investitionsbank verwendet werden. Vor allem sollten sie die Begriffe so erklären, dass man dabei nicht wegdämmert.

In unserem Podcast erfahren Sie beispielsweise, was die lateinischen Ausdrücke „mutatis mutandis“, „ipsa loquitur“ und „pari passu“ bedeuten. Außerdem erklären wir, was es mit harmlos klingenden Begriffen wie „dingliche Sicherheiten“ und „Rechtsvorbehalt“ auf sich hat, die jedoch durchaus zum Fürchten sein können.

Und falls Sie meinen, dieses ganze juristische Kauderwelsch sei unnötig, und jeder müsste einfach nur „angemessen handeln“ – Vorsicht! Wie wir herausgefunden haben, verbirgt sich hinter „angemessenem Handeln“ ein ziemlich verzwickter Sachverhalt. Verwenden Sie diesen Ausdruck also wirklich nur, wenn Sie diese Podcast-Folge gehört haben und tatsächlich das sagen wollen, was damit gemeint ist.

Unsere Spielshow-Kandidaten, die Ihnen die skurrilsten Rechtsbegriffe erklären:

Kinga Soltész, Beraterin für Rechtsfragen bei der Europäischen Investitionsbank und zuständig für die Gruppe Tschechische Republik, Slowakei und östliche Nachbarländer,

Matthias Brzezinski, Berater für Rechtsfragen bei der EIB; er kümmert sich um Österreich und Deutschland,

Maria José Cerrato Sánchez, Beraterin für Rechtsfragen bei der EIB und zuständig für Spanien und Portugal,

und Tom Nguyen, Berater für Rechtsfragen bei der EIB und zuständig für das Vereinigte Königreich und Irland.

