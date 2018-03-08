Wir können Frauen stärken, wenn wir mehr Kredite an Unternehmerinnen vergeben und Technologien finanzieren, die Frauen auch in entlegenen Gebieten Bankdienste zugänglich machen. Das ist offensichtlich. Wir können auch in die sogenannte Care-Ökonomie investieren – in die Fürsorge für Kinder und ältere Menschen. Hier tragen Frauen noch immer die Hauptlast.

Was weniger offensichtlich ist: Auch mit der Finanzierung von Parkplätzen, Straßen und öffentlichen Verkehrsmitteln können wir etwas tun. Neun von zehn Frauen in Frankreich wurden nach eigenen Angaben schon einmal in öffentlichen Verkehrsmitteln sexuell belästigt. Höchste Zeit also, dass neue Züge eigene Abteile für Frauen anbieten. Ebenso wichtig ist eine gute Beleuchtung in Parkhäusern. Und wenn wir Fußgängerbrücken statt Unterführungen bauen, fühlen sich Frauen auch auf der Straße sicherer.

Eleni Kyrou und Julia Chambers sind Expertinnen für soziale Entwicklung im Bereich Standards und Qualitätsmanagement bei der Europäischen Investitionsbank. Für unseren Podcast „A Dictionary of Finance“ erklären sie diese Woche, wie Finanzierungen zur Gleichstellung von Mann und Frau beitragen können und was es mit der Strategie der EIB-Gruppe zur Gleichstellung der Geschlechter und zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen auf sich hat.

