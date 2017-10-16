Das schwedische Unternehmen Assa Abloy stellte bis Kurzem noch ganz traditionell Schlösser und andere Sicherheitsprodukte her. Es konkurrierte logischerweise mit den anderen Herstellern solcher Produkte. In der neuesten Folge von A Dictionary of Finance erfahren wir jedoch von Liisa Raasakka, einer Kreditreferentin der Europäischen Investitionsbank, dass Assa Abloy jetzt auf digitale Technologien umstellt und sich deshalb im Wettbewerb mit allen möglichen anderen Unternehmen wiederfindet.

Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie die digitale Wirtschaft das Geschäftsleben verändert. Liisa and Harald Gruber, Leiter der Abteilung Digitale Wirtschaft, sprechen über diese Veränderungen.

Liisa erklärt, dass Banken jetzt überlegen müssen, wie sie die Kreditanträge von Unternehmen prüfen, deren Vermögen hauptsächlich aus „immateriellen“ Werten wie Software besteht.

Harald wiederum begeistert sich für die Möglichkeiten, die das Mobile Banking vielen Menschen in Afrika eröffnet. Fintech-Unternehmen bieten Bankdienstleistungen – und damit wirtschaftliche Chancen – in Gegenden an, die für klassische Banken zu abgelegen sind.

Außerdem lüften wir das Geheimnis einiger Abkürzungen in Liisas Lebenslauf:

Die EBWE ist die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, eine multilaterale Entwicklungsbank, die schwerpunktmäßig für die ehemaligen Ostblockstaaten tätig ist.

Die NIB ist die Nordische Investitionsbank. Sie ist eine internationale Finanzierungsinstitution, die von den nordischen Ländern gegründet wurde (twittern Sie uns, wenn Sie uns ALLE nordischen Länder nennen können – aber Vorsicht, Fangfrage!). Vor zehn Jahren kamen die baltischen Länder hinzu (twittern Sie uns, wenn Sie wissen, um welche Länder es sich dabei handelt – Allar wird beeindruckt sein, da er aus einem von ihnen stammt).

Die IFC ist die International Finance Corporation. Sie ist Teil der Weltbankgruppe und hat die Aufgabe, Investitionen des privaten Sektors in Entwicklungsländern zu fördern.

