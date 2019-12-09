>> Die Reihe „Klimalösungen“ ist auch als E-Book erhältlich.

Für uns in den Industrieländern heißt Klimaschutz, auf Elektroauto, Rad oder Bus umzusteigen. Naja, manche essen auch Tofu, aber lassen wir das ...

All das ist natürlich sehr wichtig, aber für viele sind es „Probleme der ersten Welt“. In den Entwicklungsländern geht es beim Thema Klima auch um bessere Straßen.

Wenn in der dritten Welt Straßen überflutet werden, nach Erdrutschen unpassierbar sind oder an kaputten Brücken enden, hat der Klimawandel verheerende Folgen für Menschen und Wirtschaft. Die Lösung heißt Anpassung: Infrastruktur muss klimabeständig sein, und auch die Menschen müssen sich besser gegen extreme Wetterereignisse wappnen.

In dieser Folge von Climate Solutions erklären wir, was Anpassung bedeutet. Außerdem stellen wir konkrete Projekte vor, mit denen die Europäische Investitionsbank, die Bank der EU, in Asien, Afrika und Lateinamerika zur Klimaanpassung beiträgt.