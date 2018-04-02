Am 1. April sendet die Europäische Investitionsbank eine weitere Folge ihres Podcasts „A Dictionary of Finance“, und die beginnt – natürlich rein zufällig – mit einem lustigen Sketch. Die Protagonisten: Ildiko Buruts, Leiterin der EIB-Abteilung für Vertragsprüfung und Vertragsänderungen, und Christian Kyster, bei der EIB für die Darlehensverwaltung verantwortlich. Die beiden geben eine Anekdote zum Thema Backoffice zum Besten. Das reinste Hörvergnügen!

Christian und Ildiko haben einige Minuten das Backoffice verlassen, um uns zu schildern, was dort so vor sich geht.

Dabei zieht Christian einen interessanten Vergleich mit der Küche eines Restaurants. Was tut ein guter Kellner, wenn sein Gast ein Steak Tatar mit Mayo und Gummibärchen bestellt? Er fragt in der Küche nach, ob das Gericht so zubereitet werden kann. Und genau das tut auch das Backoffice einer Bank: feststellen, wie das vom Frontoffice vorgeschlagene Geschäft zu realisieren ist.

Es bleibt kulinarisch: Wir erklären auch, warum die rückläufige Nachfrage nach gewöhnlichen Darlehen – im Fachjargon „Plain Vanilla“ – den Backoffice-Mitarbeitern mehr Arbeit macht. Die müssen nämlich herausfinden, wie sich maßgeschneiderte Finanzierungslösungen am besten konkretisieren lassen.

