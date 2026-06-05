Sprachen auf der EIB-Website

Die EIB veröffentlicht wichtige Informationen in mehreren Sprachen, damit sie von verschiedenen Zielgruppen verstanden werden können.
Die Navigation und der Großteil der Inhalte auf unserer Website sind in drei Sprachen unter den folgenden Webadressen verfügbar:
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Bestimmte Informationen finden Sie in den drei Hauptsprachen der Website und in der Sprache, die bei der jeweiligen Zielgruppe am gebräuchlichsten ist.
- Die EU-Länderseiten und die Kontaktdaten der EIB-Büros weltweit sind in den drei Hauptsprachen und der/den offiziellen Landessprache(n) des jeweilen Landes verfügbar.
- Pressemitteilungen über EIB-Projekte veröffentlichen wir in der Regel auf Englisch und in der Sprache des Landes, in dem das Projekt unterzeichnet oder durchgeführt wird. Allgemeine Unternehmensnachrichten der EIB veröffentlichen wir in der Regel in den drei Hauptsprachen der Website.
- Die Profilseiten der Präsidentin und der Vizepräsidentinnen und -präsidenten finden Sie in den drei Hauptsprachen und der/den offiziellen Sprache(n) ihres jeweiligen Landes.
- Die folgenden Seiten stehen in allen EU-Amtssprachen zur Verfügung:
- Die Rubrik Investor Relations ist auch auf Japanisch verfügbar.
Wir haben ein offenes Ohr für Fragen und Anliegen zu Projekten, Leitlinien oder Maßnahmen der EIB-Gruppe. Über unser Beschwerdeformular und das Formular zur Meldung rechtswidriger Verhaltensweisen und Handlungen können Sie sich in allen EU-Amtssprachen an die EIB-Gruppe wenden.