Sprachen auf der EIB-Website

Die EIB veröffentlicht wichtige Informationen in mehreren Sprachen, damit sie von verschiedenen Zielgruppen verstanden werden können.

Die Navigation und der Großteil der Inhalte auf unserer Website sind in drei Sprachen unter den folgenden Webadressen verfügbar:

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Bestimmte Informationen finden Sie in den drei Hauptsprachen der Website und in der Sprache, die bei der jeweiligen Zielgruppe am gebräuchlichsten ist.

Wir haben ein offenes Ohr für Fragen und Anliegen zu Projekten, Leitlinien oder Maßnahmen der EIB-Gruppe. Über unser Beschwerdeformular und das Formular zur Meldung rechtswidriger Verhaltensweisen und Handlungen können Sie sich in allen EU-Amtssprachen an die EIB-Gruppe wenden.